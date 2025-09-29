Dolorosa tragedia: Lisbeth Meléndez, víctima mortal de las lluvias en Santiago

Una joven perdió la vida este domingo al ser arrastrada por la crecida de una cañada en la comunidad de Calientísimo, del municipio de Tamboril, en la provincia de Santiago, como consecuencia de las lluvias y las fuertes brisas registradas en la zona.

La víctima fue identificada como Lisbeth Meléndez, de 24 años . Según informó la Defensa Civil, Meléndez habría intentado rescatar a un menor que estaba en las aguas de la cañada, pero fue arrastrada por la corriente.

«Su cuerpo fue recuperado alrededor de las 9:30 de la noche y trasladado al Hospital ICO del municipio de Tamboril, donde se confirmó su fallecimiento», agregó la institució mediante un comunicado.

Señaló que la Policía Nacional se encuentra investigando las circunstancias del hecho.

Otros daños

La Defensa Civil comunicó que, además, las lluvias y el fuerte ventarrón ocasionaron la caída de siete árboles en distintos puntos de la ciudad Corazón.

También provocaron la crecida de la Cañada del Diablo, el arroyo de Pontezuela y el arroyo del Fracatán, así como afectaciones en los cables del tendido eléctrico. Asimismo, varias viviendas resultaron deterioradas.