Dolphins y Jalen Ramsey logran extensión de contrato por 3 años y $24.1 millones por año

El valor de Jalen Ramsey ya era conocido entre sus compañeros de equipo y entrenadores de los Miami Dolphins poco después de su llegada la temporada baja pasada.

Ahora los Dolphins lo han recompensado por ello.

Al entrar en su segunda temporada en Miami, Ramsey obtuvo una extensión de contrato por tres años y 72,3 millones de dólares, dijo a The Associated Press el viernes una persona con conocimiento del acuerdo, que habló bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el acuerdo.

El promedio de 24 millones de dólares por año del contrato de Surtain lo catapultó por encima del safety de Tampa Bay Antoine Winfield Jr. (21,025 millones de dólares) y el cornerback de Green Bay Jaire Alexander (21 millones de dólares) como el back defensivo mejor pagado de la NFL. Ramsey dijo que una vez que Surtain restableció el mercado de cornerbacks, su equipo y los Dolphins pudieron encontrar un punto de referencia que lo convirtió en el back defensivo mejor pagado de la liga por segunda vez en su carrera.

El acuerdo se cerró hace unos días, agregó Ramsey, pero quería esperar hasta que regresara al campo para concretarlo. Una lesión en el tendón de la corva había dejado fuera de juego al esquinero All-Pro durante las últimas semanas y lo mantuvo fuera de los entrenamientos del miércoles y jueves. Regresó de manera limitada el viernes.

Los Dolphins adquirieron a Ramsey en un canje con Los Angeles Rams en marzo pasado. Sufrió una lesión de rodilla al comienzo de su primer campo de entrenamiento en Miami y se perdió la primera mitad de la temporada 2023 después de someterse a una cirugía para reparar un menisco desgarrado en su rodilla izquierda. Regresó para sumar tres intercepciones, cinco pases desviados y 22 tacleadas en 10 juegos.