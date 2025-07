Domingo 13: ¿Mala suerte o mito? Esto dice el horóscopo de hoy

Aries

Si te has estado autoengañando sobre algo, es un día perfecto para enfrentar la realidad y hacer algo con la situación. Tendrás mayor claridad bajo la luz de hoy y depende de ti saber aprovechar esto al máximo. No siempre es lo más fácil de hacer, pero las recompensas por tener el valor son inconmensurables. Conociéndote, lo más probable es que no quieras vivir de ninguna otra manera.

Tauro

Gracias a la alineación planetaria de hoy, existe la posibilidad de que la gente te vea como una amistad genuina a quien pueden acudir cuando necesitan a alguien que los escuche o cuando pasan por momentos difíciles. Ya te has ganado su respeto siendo una persona cariñosa, así que está muy bien que te sientas bien contigo mismo o misma cuando alguien te pide consejos. Al estar allí cuando te necesitan, verás que también tendrás a quién recurrir cuando seas tú quien necesite de alguien.

Géminis

Analiza detalladamente tu vida y la dirección que está tomando. Con el alineamiento planetario de hoy, tienes la oportunidad de ver las cosas tal cual son – no como te gustaría que fueran. Puede haber problemas en tu vida que tú inconscientemente rehusaste ver, y hoy te resultarán más fáciles de detectar. La oportunidad de ver claramente las cosas no ocurre a menudo, así que no te la pierdas.

También puede leer: Horóscopo de hoy: ¿Puede ser tu gran día o no? Mira lo que dicen los astros

Cáncer

El poder de tu mente será fuerte hoy para ti, y el pensamiento lógico estará resaltado por las influencias astrales. Con las configuraciones planetarias de hoy, las metas mentales te producirán mayor satisfacción que las físicas. Casi cualquier pasatiempo puede enriquecerse mediante una comprensión más profunda de la ciencia detrás de él. Los carpinteros usan la geometría, los pescadores de moscas dependen de los instintos biológicos, los músicos usan la matemática y los futbolistas confían en la física. Pocas personas conocen la ciencia detrás de las artes, pero todas pueden mejorar aprendiéndolas.

Leo

Hoy alguien cuestionará tu sinceridad. Tendrás poca dificultad al demostrar tu honestidad. Haces lo más que puedes por ser una persona derecha, y cualquiera que se tome el tiempo de observarte se dará cuenta de ello. Pero si tus motivos son aún cuestionados, o lo que es aún peor, si te das cuenta que es inevitable dar marcha atrás sobre tus palabras, acércate a la persona involucrada de inmediato y explícale la situación. Lo apreciará, y no perderás un amigo.

Virgo

Hoy probablemente empieces algo desde cero. El alineamiento planetario puede significar una oportunidad para volver a empezar. Si hay algo negativo ocurriendo en tu vida en este momento, el aspecto en juego indica que las cosas mejorarán pronto. Si perdiste una promoción en el trabajo o tuviste un problema con un compañero, este es el día para poner un poco de esfuerzo extra para solucionar las cosas. Puede que no se te recompense de inmediato, pero el esfuerzo que realices valdrá la pena a corto plazo.

Libra

¿Alguna vez te encuentras tarareando mientras haces cosas como limpiar o trabajar en tus archivos? Los efectos de esto pueden ser mucho más grandes de lo que crees. Esta simple actividad te puede calmar y tranquilizar durante los momentos más turbulentos. Bajo la alineación planetaria de hoy, esto será más evidente. Tararear una melodía puede hacer que las tareas mundanas resulten más fáciles. Inténtalo – especialmente cuando sientas estrés o preocupación.

Escorpión

El aprender sobre las cosas que te interesan más es algo que hoy quizás desees explorar. El aumentar tu conocimiento y expandir tu mente a menudo es deseable bajo una influencia planetaria como la de hoy. En el trabajo y hasta en tu casa, existe un cronograma establecido de lo que debes hacer y cuándo. Pero en tu tiempo libre, puedes investigar y aprender cualquier cosa que desee tu corazón. Haz buen uso de tu tiempo disponible hoy.

Sagitario

¿Tienes habilidad musical? Si te gusta cantar o tocar algún instrumento, el aspecto en juego significa que hoy lo disfrutarás inmensamente. La música ha sido reconocida no sólo por su valor como placer, sino también como una herramienta terapéutica eficaz. Muchas culturas utilizaron el sonido como una forma de conectarse con ellos mismos, la tierra, y sus dioses. Adéntrate en actividades que involucran hacer canciones o música.

Capricornio

Con la energía cósmica en juego, no te sorprendas si hoy atraes a una multitud. La gente se siente atraída por cualidades como la dedicación, la diligencia, la perseverancia y la honestidad, y estas son todas cualidades que tú posees. Aprovecha esto mientras socializas, conversas, y te diviertes al viejo estilo. Aunque por lo general no te gusten las multitudes, disfrutarás de participar en acontecimientos grupales.

Acuario

Si tienes ganas de intentar algo salvaje y loco, asegúrate de tener tu sentido común bien despierto. Debes tener cuidado, ya que las energías en juego pueden traer consigo aventura e intriga. Busca formas de consentirte que no pongan en riesgo tu salud o tu relación. Considera comenzar a practicar un deporte nuevo, visitar un parque de diversiones, o realizar un viaje corto para traerle más emoción a tu vida. Aún si eliges algo como trepar montañas, asegúrate de usar el equipo apropiado.

Piscis

Tu honestidad y tu sinceridad saldrán a relucir el día de hoy. Con las influencias planetarias actuales en juego, ninguna otra cosa te hará mejor, a pesar de tener las mejores intenciones de no querer herir los sentimientos de alguien. Dilo como es con tanta gracia y tacto como puedas, pero genuinamente también. Aún si esto significa romperle el corazón al receptor, él también inevitablemente apreciará tu franqueza.

Fuente: Horoscopo.com

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd