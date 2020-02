Domingo Contreras: Lo mejor para los capitaleños

Siempre hemos escuchado que las comparaciones no son buenas ; sin embargo a la hora de elegir entre varias opciones tenemos que comparar , y cuando nos toque la hora de echar el voto a quien dirigirá el gobierno municipal del Distrito Nacional (DN) en los próximos cuatro años (2020-2024), tenemos que pensarlo muy bien , porque es nuestra ciudad , y somos nosotros los que sufriremos las consecuencias de elegir a la improvisación o en su defecto quienes viviremos en una mejor ciudad si decidimos por la capacidad , la preparación y el deseo de que vivamos en una ciudad más segura , más organizada , más libre , más educada y más competitiva.

Si bien es cierto que el DN ha tenido un crecimiento tal, que pasó de ser una ciudad horizontal a ser una ciudad vertical, dicho crecimiento ha sido sin orden alguno, donde las leyes que existen la autoridad competente no se encarga de que se apliquen. Para mí, los capitaleños nos hemos conformado con muy poco , y lo digo porque en los programas de gobierno municipal de todos los candidatos a la alcaldía están las soluciones de los mismos problemas que la ciudad tenía hace cuatro años cuando “el buen camino” tomó las riendas del Distrito Nacional , sólo basta hacer un breve ejercicio de memoria . La candidata Carolina Mejía (la hija de Hipólito Mejía 2000/2004) pretende continuar lo que David Collado ha hecho, pero… ¿Qué ha hecho David Collado? Bueno , no puedo ser mezquino ,remozó la parte que se ve del malecón , también gracias al ineficiente trabajo del “buen camino” fue que fuimos la burla a nivel mundial cuando nuestro mar caribe, en el mismo remozado malecón se llenó de plástico , más que un mar de agua parecía un mar de plástico ; pero a la población nunca se le dijo que la razón fue que las cañadas de la zona norte del DN el ayuntamiento las tenía abandonadas llenas de todo tipo de residuos y cuando llegó todo el agua que cayó todo eso fue a parar al mar . De manera que, ese mismo “buen camino” es que ha necesitado la ayuda del Ministerio de Obras Públicas para mantener limpias las calles del DN, algo nunca visto. Es evidente que necesitamos una Nueva Gobernanza en nuestra ciudad, donde haya una solución al caos que tenemos, donde la autoridad cumpla con su función y de esta manera tengamos una ciudad menos hostil fabricada por los mismos ciudadanos, y permitida por los brazos cruzados y los ojos ciegos del “buen camino” según dice Carolina Mejía que quiere continuar el buen camino, si este es el buen camino, pero será el buen camino que nos llevará al infierno. Al “buen camino” que quiere continuar la hija de Hipólito Mejía, se le olvidó que la responsabilidad del drenaje pluvial es completamente del ayuntamiento del DN, pero los capitaleños sólo lo recordamos cuando cae una “agüita” de 15 minutos y nos convertimos en la Venecia del Caribe.

¿Qué propone Domingo Contreras? Para una ciudad más segura , tiene contemplado la creación del Centro de Inteligencia Territorial , dicho centro tendrá contacto directo con el Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 911 y conjuntamente darán seguimiento con un sistema de cámaras instaladas en zonas comerciales y zonas residenciales ; iluminación nocturna con bombillas de alta tecnología y autosuficiencia energética ; reforzamiento y preparación técnica de la policía municipal , que no sea como la del “buen camino” la cual lamentablemente terminó con la vida de un dominicano en un forcejeo ocurrido en esta administración municipal en la Av. Abraham Lincoln casi John F. Kennedy . Para una ciudad más organizada propone la segmentación de la ciudad en polígonos, exactamente serian 28, estos estarán gestionados por una figura llamada el regente municipal quien será un representante de la propia comunidad acompañado por las autoridades del ayuntamiento. Para una ciudad más libre, se crearan las políticas y se implementarán los reglamentos necesarios para tener una movilidad inclusiva y sostenible; esto incluye cambio de dirección de calles, prohibición de parqueo a doble vía, creación de una empresa público – privada para la gestión de los parqueos.

En fin, todos tienen propuestas y prometen cosas, unos desde la ignorancia total de los problemas de la ciudad, otros desde la improvisación que otorga el mismo hecho de vivir alejado de la problemática municipal la vida entera y salir sancochada en microondas con la varita mágica para continuar el “buen camino”. Domingo por su parte lleva poco más de la mitad de su vida buscando soluciones para tener un mejor medioambiente.

“Hay muchas formas de avanzar, pero cuando te impulsa el amor por los demás, nunca lo harás por el camino equivocado. Cada día será una oportunidad para hacer #UnaCiudadParaTi”. Domingo Contreras.