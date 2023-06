¡Domingo Germán hace historia!

En un partido tarde en la jornada del miércoles, el dominicano Domingo Germán, de los Yankees, tiró el juego de su vida contra los Atléticos de Oakland y aún se celebra

El pasado miércoles el lanzador abridor derecho dominicano de los Yankees de Nueva York Domingo Germán escribió con tinta indeleble su nombre en la historia del béisbol de las Grandes Ligas al convertirse en el primer dominicano y tercer latino en lanzar un Juego Perfecto.

Germán ponchó nueve con un total de 99 envíos (72 strikes y 27 bolas).

Germán lanzó el Juego Perfecto número 24 en la historia de Las Mayores y el primero desde Félix Hernández (Marineros) en fecha 15 de agosto de 2012 contra Tampa Bay. Germán se convirtió en el tercer latino en lograr la difícil proeza, uniéndose al nicaragüense Dennis Martínez (Expos) a los Dodgers y al venezolano Félix Hernández (Marineros) a Tampa Bay.

El lanzador abridor de los Yankees, Domingo Germán (C), celebra con sus compañeros de equipo luego de tirar un Juego Perfecto ante los Atléticos.

Fue el cuarto juego perfecto en la historia de la franquicia de los Yankees y el primero desde David Cone contra los Expos en 1999.

Germán se unió a Cone, David Wells (17 de mayo de 1998 contra los Mellizos) y Don Larsen (8 de octubre de 1956, en el Juego 5 de la Serie Mundial contra los Dodgers de Brooklyn) como lanzadores de los Yankees que han lanzado juegos perfectos.

Jugadores celebran con Domingo Germán Se vivieron momentos felices tras actuación de Domingo Germán.

Dominicanos que han lanzado Juegos sin Hits

A continuación la exclusiva lista de los 8 abridores dominicanos que han lanzado No Hitter en la historia de las Grandes Ligas:

1. Juan Marichal

(SF) vs Houston, en fecha 15 de Junio de 1963.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 0 CL, 2 BB, 5 SO.

2. Ramón Martínez

(LAD) vs Marlins, en fecha 14 de Julio de 1995.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 BB, 8 SO.

3. José Jiménez

(STL) vs Arizona, en fecha 25 de Junio de 1999.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 0 CL, 2 BB, 8 SO.

4. Ubaldo Jiménez

(COL) vs Atlanta, en fecha 17 de Abril del 2010.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 0 CL, 6 BB, 7 SO.

5. Francisco Liriano

(MIN) vs Medias Blancas, en fecha 03 de Mayo de 2011.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 0 CL, 6 BB, 2 SO.

6. Ervin Santana

(LAA) vs Cleveland, en fecha 27 de Julio de 2011.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 1 C, 0 CL, 1 BB, 10 SO.

7. Edinson Vólquez

(MIA) vs Arizona, en fecha 03 de junio de 2017.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 0 CL, 2 BB, 10 SO.

8. Domingo Germán*

(NYY) vs Oakland, en fecha 28 de junio de 2023.

Actuación: 9.0 IP, 0 H, 0 CL, 0 BB, 9 SO.

*Juego Perfecto

Pedro Martínez casi perfecto

El 3 de junio de 1995 Pedro Martínez, de los Expos de Montreal, le retiró 27 bateadores consecutivos a los Padres de San Diego.

En la baja del 10mo inning, con el partido 1-0 a favor de los Expos, Bip Roberts le conectó un doble y fue sustituido por Mel Rojas, quien salvó el partido. Pedro: 9.0 IP, 1 H, 0 CL, 0 BB, 9 ponches, 96 picheos (65 strikes y 31 bolas).

