DOMINGO GERMAN representa el talento joven de los Yanquis

Durante su primera temporada completa en Grandes Ligas en el 2017, el derecho dominicano Luis Severino superó su total de entradas lanzadas.

Es imposible medir cuánto esto le afectó, pero su actuación decayó después del Juego de Estrellas de la temporada pasada y no ha podido lanzar este año con inflamación en el hombro.

Sus problemas de salud aun siguen vigentes mientras los Yanquis planean cómo manejar a Domingo Germán, el más joven de los talentos de pitcheo que pasan por el club en la actual campaña.

Germán ha sido el principal activo de la rotación, un año después de registrar efectividad de 5.57 en 21 apariciones.

Lidera Grandes Ligas en triunfos, con 16, y está tercero en el equipo con 121.1 entradas lanzadas.

Al igual que Severino, Germán ha excedido su mayor total de entradas y aun queda un mes de la temporada y él lanza este fin de semana.

Los Yanquis probablemente lo lleven con cuidado, lo que sucede frecuentemente en las organizaciones con los pitchers jóvenes y se proriza su durabilidad a largo plazo.

“Realmente lo llevaremos con cuidado, veremos cómo responde y cómo se recupera”, dijo el dirigente Aaron Boone.

“Siento que físicamente él está haciendo un buen trabajo y se encuentra en un buen momento”.

Germán no se vio bien en su última salida, el martes contra los Atléticos al permitir seis carreras, cinco limpias, en cinco entradas y un tercio, en su tercera derrota del año.

Luego de la salida, que hizo con seis días de descanso, Germán dijo que el receso extra no le afectó.

“No, para nada” , dijo. “De hecho, en el día libre hicimos la rutina como siempre”.

Ciertamente, el lanzador de 27 años había tenido éxito con más de cinco días de descanso previo a su más reciente apertura y destacó que lanzó una sesión de bullpen en el día de descanso que le ayudó a sentirse fresco.

Boone dijo que de ahora en adelante habrá más días de descanso para Germán en septiembre, a pesar de que se siente bien en cómo se ve físicamente el quisqueyano.