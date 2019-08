Domínguez Brito deplora pronunciamientos Leonel

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, calificó ayer a su competidor Leonel Fernández como “desconsiderado, arrogante y prepotente”, por afirmar que la organización política podía ahorrarse las primarias de octubre próximo porque “el pleito está ganao”.

En una carta que envió al expresidente de la República, Domínguez Brito, lamentó que un hombre al cual ha respetado y admirado, se haya dejado llevar a dar unas declaraciones tan desafortunadas, y lo retó a un debate de propuestas de nación para demostrarle que “su tiempo ya pasó”.

“Me siento, después de escucharlo, incrédulo todavía y hasta me reí; que su gesto, además de desconsiderado, luce con ciertos matices de arrogancia y prepotencia…”, dice Domínguez Brito a Leonel en su misiva.

Agregó que defenderá con firmeza, coraje y determinación la democracia del PLD y el derecho a la pluralidad que tienen todos sus demás compañeros que aspiran a la candidatura presidencial del partido oficial.

“.. el mismo derecho que tiene usted doctor Fernández, y como usted se ha autodeterminado defensor de la Constitución y la democracia, aunque hoy pocos se lo creen, le quiero decir que conmigo usted se acaba de sacar la lotería”, dice el exprocurador general en su misiva.

Le recordó que en cada momento de la historia los dominicanos han elegido un Presidente con un propósito, y que en cada circunstancia el pueblo se expresa y habla claro, y hay que escucharlo.

“Usted lo sabe, los ciclos históricos terminan, es imposible detener el tiempo, el suyo pasó; acéptelo con humildad, pasemos la página, es tiempo de sangre nueva y buena con propuestas, no perdamos el sendero, no vamos a volver al pasado, es tiempo de construir el país nuevo, honesto, justo y seguro que todos soñamos. Si le da miedo, escríbame por whatsApp”, puntualiza Domínguez Brito en su carta a Fernández.

La misiva del exprocurador general fue puesta a circular por las redes.