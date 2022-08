Domínguez Brito: «El hambre no tiene banderas ni colores»

DAJABÓN.- Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que el hambre no tiene banderas ni colores. Estas declaraciones las ofreció en Dajabón, ante cientos de coordinadores y simpatizantes que apoyan sus aspiraciones a la presidencia de la República.

“El hambre no tiene banderas ni colores. Lo que más necesita el ser humano para sobrevivir es comer, cuando no hay comida la gente muere de hambre. Es lamentable ver como el gobierno anuncia y dice que han triplicado las raciones alimenticias, una mentira más. Han nucleado la ayuda, no les llega

a la gente que de verdad lo necesita, la gente que menos tiene, los más pobres”, afirmó.

El evento se realizó en el Centro Cultural de Dajabón, donde cientos de coordinadores, dirigentes y simpatizantes de toda la provincia estuvieron para validar su apoyo a Francisco Domínguez Brito y sus aspiraciones a la presidencia por el PLD.

En el encuentro Francisco proclamó que será el próximo candidato presidencial del PLD y que llegará a la presidencia de la República Dominicana para subir a bajar a servir a los más necesitados.

“Francisco representa la esperanza y la continuidad del PLD a partir del 24. Este 16 de octubre esta gran tropa de soldados votando 3 por usted lo haremos candidato del PLD y luego presidente de la República”, expresó Sonia Agüero, diputada por Dajabón.

Por su parte Olgo Fernández, exgobernador de la provincia Dajabón indicó que: “Francisco, no tenga dudas, usted será el candidato del PLD y Presidente en el 24, su trayectoria, trabajo y honestidad le preceden. Usted es lo más parecido al PLD y al profesor Juan Bosch”.

Francisco Domínguez Brito de igual forma juramentó nuevos equipos en El Pino, Partido, Loma de Cabrera y Restauración.