Domínguez Brito: “Gobernar es planificar y tomar decisiones, no improvisar y reaccionar a las redes sociales”

En diferentes encuentros con dirigentes del PLD realizados en Santiago, Francisco Domínguez Brito señaló que “gobernar es planificar y actuar proactivamente para mejorar las condiciones de vida de las personas, algo aún más necesario cuando se enfrenta una crisis”.

En ese sentido, Francisco expresó su preocupación por lo que describió como “claros ejemplos de improvisación y vaivenes” del gobierno actual.

“Un presidente debe llegar a la posición con un plan claro para resolver los problemas estructurales del país y trabajar desde el primer día de acuerdo a esas metas. Sobre todo en tiempos de crisis e incertidumbre, se necesita un capitán que sepa dirigir el barco, que tenga un rumbo claro”, aseguró el precandidato del PLD.

Francisco señaló que “eso no significa que no se escuche a la población, por supuesto, pero hay una diferencia entre gobernar e improvisar. Aquí se está viendo mucha improvisación. Toman una medida hoy y la cambian mañana, dependiendo de lo que diga Twitter. Así no se construyen políticas públicas”.

“Hemos visto ya muchos ejemplos, en temas centrales para el país, en los que el gobierno actúa tarde, a medias y de manera reactiva. Hay cosas que uno no se explica. Un día el presidente sale en televisión anunciando que congela el precio de los combustibles y el viernes siguiente vemos como suben de nuevo… La población se siente burlada” afirmó.

Francisco advirtió que el gobierno no se puede excusar en el aumento de materias primas para justificar el aumento exorbitante de los precios, pues los demás países de la región también están enfrentando alza en los precios internacionales, pero el aumento de precios en República Dominicana ha sido el doble de lo que se ve en otros países.

“El aumento de precios es internacional, ¿Pero por qué en RD es el doble que en otros lugares?”.

Mientras en República Dominicana la inflación interanual en mayo era de 10.5%, en Costa Rica era de 1.3%, en El Salvador 2.6%, Perú 2.5%, Chile 3.6%, Honduras 4.8%, por solo citar algunos casos en América Latina.

“Ante las críticas, el gobierno conformó comisiones público privadas para buscar soluciones. Eso está bien, pero de nuevo, llega tarde y no es suficiente. Se convocó esa comisión cuando llevábamos ya 9 meses viendo alzas de precios. Además, las medidas identificadas sólo podrán frenar temporalmente el aumento en los precios. ¿Cuándo el gobierno hablará de medidas estructurales, de política agropecuaria para bajar precio productos alimenticios, de aumento de salarios? Nuevamente, quizás cuando sea tendencia en redes sociales” expresó Francisco.

En materia económica, el ex ministro de Trabajo sostuvo que según estadísticas del Banco Central y la Tesorería de la Seguridad Social actualmente hay entre 140 y 190 mil personas que no han podido recuperar su trabajo previo a la pandemia. “Sin embargo, el gobierno no ha dado muestras de tener un plan, política o programa para hacer frente a este problema social.”

Ante esta situación, en lugar de incentivar la generación de empleos a través de la construcción, el gobierno tiene uno de los menores ritmos de inversión en infraestructura de las últimas décadas, y el sector privado ha experimentado un alza de materiales de construcción que está llevando a desarrolladores de viviendas a la quiebra.

“Cuando uno mira las noticias en otros países, ve a los gobiernos trabajando sin descanso en reactivar el sector construcción. Ya sea Colombia con su plan Jóvenes Propietarios, o Chile con su Plan de Subsidios a la Contratación. Los países están buscando soluciones para su gente, mientras que en República Dominicana uno se pregunta ¿cuándo el gobierno prestará atención al alto desempleo?”, expuso Francisco.

Francisco finalmente expresó que “Ante estas contradicciones, es natural preguntarse si el gobierno sabe lo que hace y toma decisiones basadas en el conocimiento y la planificación o si simplemente responde al clamor de las redes. Nosotros, personalmente, entendemos que no están los tiempos para andar inventando. El país necesita un liderazgo con mano firme y con experiencia de Estado”, concluyó el precandidato presidencial del PLD.