Domínguez Brito promete desarrollo nacional con enfoque en capital humano

  • Hoy
Cutupú, La Vega.- Durante un encuentro con comunitarios de Cutupú, municipio de La Vega, Francisco Domínguez Brito aseguró que su compromiso es transformar la República Dominicana en un país desarrollado, siguiendo ejemplos como Singapur, Corea o Irlanda.

“Lo haremos aunque parezca contradictorio con el programa más fuerte y exigente que se haya conocido para formar y desarrollar el capital humano. Si queremos un mejor futuro para nuestros hijos será a través de un nuevo enfoque en la formación y la educación, que por momentos nos tendrá que hacer sudar sangre, pues requerirá sacrificios de autoridades, padres, maestros y alumnos. Pero luego dará los frutos soñados”, manifestó Francisco Domínguez Brito.

El aspirante presidencial planteó que la única vía real para salir del subdesarrollo es invertir con decisión en el talento, la disciplina y la preparación integral de la juventud dominicana.

