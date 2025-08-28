Dominicana cae ante Brasil 94-82 en cuartos de final de AmeriCup 2025

La Selección de Baloncesto de República Dominicana fue superada por Brasil 94 a 82 en los cuartos de final de AmeriCup 2025, celebrada en Nicaragua.

El alero Georghino De Paula lideró a todos los anotadores con 28 puntos y 7 asistencias, dominando a la defensa dominicana con 11/17 de tiro de campo y 4/4 tiro libros.

Por parte de los dominicanos, Andrés Feliz encabezó con 14 puntos y 7 asistencias, Jean Montero y Joel Soriano aportaron 12 puntos cada uno.

Noticia en desarrollo…

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

