Dominicana cae ante Brasil 94-82 en cuartos de final de AmeriCup 2025

La Selección de Baloncesto de República Dominicana fue superada por Brasil 94 a 82 en los cuartos de final de AmeriCup 2025, celebrada en Nicaragua.
El alero Georghino De Paula lideró a todos los anotadores con 28 puntos y 7 asistencias, dominando a la defensa dominicana con 11/17 de tiro de campo y 4/4 tiro libros.
Por parte de los dominicanos, Andrés Feliz encabezó con 14 puntos y 7 asistencias, Jean Montero y Joel Soriano aportaron 12 puntos cada uno.
