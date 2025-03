Dominicana compra, casa, Jeepeta y prendas, tras supuestamente estafar al gobierno de Estados Unidos

La dominicana Damaris Beltré de 57 años de edad, esta enfrentando la justicia de los Estados Unidos por supuestamente estafar a ese gobierno con cerca de 12 millones de dólares, en la preparación de declaraciones falsas impuestos en perjuicio del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y al Programa de Protección de Nómina (PPP).

El caso que que encabeza el magistrado John J. Durham, de la Fiscalía de Distrito de Nueva York (The Eastern District of New York), el fraude favoreció a Beltré con varios millones de dólares, obtenidos según el expediente (E.D.N.Y. 25-CR-81) en detrimento de esas organizaciones federales estadounidenses.

En su contra pesan al menos 42 cargos, entre ellos; (Fraude electrónico, ayudar y asistir en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado, por su rol en la preparación supuestamente de cientos de declaraciones de impuestos falsas).

Puedes leer: Tribunal de RD rechaza recusación presentan estafados NY por inmobiliaria IndisArq

Durrham cita en la acusacion que producto del supuesto desfalco, la imputado obtuvo mas de dos millones de dólares, de los cuales 1 millón «de los verdes» fueron gastados en los siguientes lujos en la República Dominicana:

Una casa

«En junio de 2020, Beltre usó aproximadamente $22,500 de fondos fraudulentos obtenidos de PPP para hacer un pago en una casa en la República Dominicana», subraya el fiscal a cargo del caso.

Una CRV

En mayo de 2021, Beltre utilizó supuestamente aproximadamente $16,000 en fondos fraudulentos obtenidos de PPP para pagar la compra de un Honda CRV.

«Prendas»

«Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y miembros de su familia gastaron decenas de miles de dólares de fondos fraudulentos obtenidos de PPP en tiendas de joyería, y Beltre retiró aproximadamente $226,160 de los fondos fraudulentos obtenidos de PPP en efectivo de cuentas de Botanica, L&D, Apollo y otras cuentas que ella controlaba», añade el expediente acusatorio.

Expediente

«Beltre participó en un esquema en el que preparó y causó que se prepararan formularios 1040 falsos y fraudulentos, junto con los programas y formularios asociados, para los clientes-contribuyentes para ser presentados al IRS. Entre enero de 2021 y diciembre de 2023, Beltre fue la preparadora de impuestos para las declaraciones preparadas por L&D; entre enero de 2024 y abril de 2024, Beltre fue la preparadora de impuestos para las declaraciones preparadas por D&L», explica.

En esos roles, Beltre participó en un esquema masivo de fraude fiscal utilizando dependientes falsos, así como decenas de millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad por COVID-19 y créditos fiscales por combustible que no tenían base para ser reclamados.

Los clientes pagaron más de $1 millón en honorarios a Beltre por su trabajo preparando las declaraciones fraudulentas, que incluían un porcentaje de cualquier reembolso emitido. Por ejemplo, en una ocasión, un agente encubierto acudió a Beltre para que le preparara su declaración de impuestos, destaca el fiscal.

«Si se hubiera preparado correctamente, el agente habría debido al IRS aproximadamente $205. En su lugar, Beltre preparó una declaración que reclamaba un reembolso de más de $14,243. Beltre cobró al agente encubierto $2,200 en honorarios por preparar la declaración de impuestos fraudulenta», sostiene el expediente.