Nueva York. La dominicana Cristina Contreras cumplió recientemente 30 años (10,950 días) de brindar servicios en el NYC Health + Hospitals, el sistema de atención médica municipal más grande de los Estados Unidos.

Explica que esos 30 años han significado un logro profesional y personal, en el sentido de que ha podido ser una persona que se identifica con la comunidad, los pacientes y empleados.

NYC Health + Hospitals brinda servicios esenciales para pacientes hospitalizados, ambulatorios, clínicos y domiciliarios a más de un millón de neoyorquinos cada año en los cinco condados de la ciudad.

Contreras con licenciatura en Herbert H. Lehman College, maestrías en Trabajo Social en la Universidad de Fordham y en Administración Pública en Baruch College, inició su carrera en el 1995 en el Hospital Coney Island.

De ahí fue transferida como directora general al Hospital North Central Bronx, luego al Hospital Metropolitana en Manhattan y de ahí al Lincoln en El Bronx, donde acabo de cumplir el primer año dirigiéndolo.

El Hospital Lincoln tiene 362 camas para cuidados agudos, atiende más de 168 mil visitas a urgencias y más de 600 mil consultas externas al año.

Precisó que ha ampliado el acceso a la atención médica para comunidades desatendidas, reclutó y cultivó talento excepcional, impulsó programas de excelencia y mejoró el rendimiento financiero y operativo.

Precisa que desde que llegó al Lincoln se enfocó bien en los empleados, en cambiar la cultura, que se sintieran apoyados, incorporados en las decisiones que se tomaban; y pudimos transformar las métricas de crear más acceso a los pacientes.

No solamente vemos pacientes los días de semana, tenemos acceso a las clínicas los sábados, inclusive los domingos. También hemos incrementado las operaciones ambulatorias por más del 10%.

Encontramos un pequeño déficit financiero, y ahora hemos podido, con el esfuerzo de todo el equipo de Lincoln, tener en cuenta unos 9 millones de dólares.

O sea, hay mucho trabajo positivo. Creo que la cultura y el entusiasmo de los empleados está positivo, subiendo, y dedicados. El Lincoln tiene que ser el corazón de El Bronx, y mis empleados, más de cinco mil, también dedicado para eso.

La mayoría de los empleados que trabajan aquí viven en la comunidad, damos acceso a las personas que quieren colaborar, hacemos ferias de trabajo, salud y facilitamos ciertas áreas para actividades comunitarias, dijo Contreras.

En reconocimiento a su liderazgo y servicio a la comunidad, Contreras ha sido seleccionada como Héroe de la Salud en 2021 por Schneps Media; recibió el Premio de Liderazgo en Servicio Gubernamental otorgado a 100 Hispanic Women National, fue honrada por la Cámara de Comercio Hispana de NYC como Héroe de la Esperanza y Campeona de la Inclusión, además, seleccionada como una Mujer Poderosa del Bronx en 2020.