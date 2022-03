Dominicana en Ucrania: ¨Por favor, oren por mí¨

Escarlin Cuevas, una de las dominicanas en Ucrania, dijo sentirse atemorizada porque cerca de su residencia están bombardeando.

¨Pasaron aviones y bombardearon aquí. Por favor, oren por mi¨, posteó en su red social Instagram.

¨Sigo viva. No he podido salir de aquí. En kharkiv están bombardeando los hospitales, escuelas de niños pequeños, taxis. TODO, lo único que no han atacado han sido los trenes¨, añadió.

Cuevas se encuentra a una hora de Kiev, donde inició la invasión de parte de Rusia.

La joven compartió otros video donde se ve un joven filmándose y en segundos explota un edificio en su espalda.

Autoridades de RD sobre la situación

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que junto a aliados diplomáticos en el Este de Europa ha logrado la evacuación de 10 dominicanos, siete adultos y tres menores de edad quienes se encontraban en Ucrania.

El MIREX detalló que los traslados se han hecho hacia Polonia, Moldavia y Eslovaquia, países que por razones humanitarias han habilitado el ingreso a su territorio mediante permisos especiales.

La institución reiteró que continúan las gestiones vía la embajada dominicana en Alemania para velar por la protección y gestionar la evacuación de otros 10 dominicanos, 9 adultos y un menor de edad.

Se recuerda que República Dominicana junto a otros 17 países presentó solicitud formal ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para que en el marco de los esfuerzos y mecanismos establecidos por dicho organismo en el terreno, se preste asistencia a nacionales extranjeros para que puedan salir del territorio ucraniano sin sufrir daños y con la mayor rapidez posible.

Recordó que líneas telefónicas habilitadas para brindar asistencia de la Embajada dominicana en la República Federal de Alemania: +49 151 467 305 36 / +49 176 750 669 74 y de la Dirección de Protección a Nacionales 809-987-7001 Exts. 7597 y 7495.