Dominicana estará en evento «Latinos en Times Square» para celebrar Mes de la Herencia Hispana

  • Ramón Mercedes
Dominicana estará en evento «Latinos en Times Square» para celebrar Mes de la Herencia Hispana

Nueva York. El comisionado del Departamento de Transporte de esta ciudad (DOT-NY), Ydanis Rodríguez, dio a conocer los detalles del evento “Latinos en Times Square” el próximo martes 16 de septiembre; una celebración sobre las contribuciones y la diversidad de la cultura latina que marca el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

En el evento, que tendrá lugar de 1:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. en Father Duffy Square, Times Square, Manhattan, habrá una amplia gama de espectáculos musicales y culturales de República Dominicana, México, Ecuador, Colombia, Puerto Rico y otros países latinoamericanos.

“Será la celebración más grande en lugar público de los latinos culturalmente. Habrá una presencia cultural dominicana, la cual estará coordinada por Celinés Toribio, directora del INDEX”, dijo el comisionado Rodríguez.

“Latino en Times Square es una iniciativa que inició hace 3 años y se quedó ya en Times Square, pues la cultura es el más importante y valioso recurso que tenemos los inmigrantes latinos”, agregó.

Lee más: Precio del dólar para hoy en la República Dominicana

De su parte, el empresario mexicano Pedro Zamora, promotor de la idea, recordó cómo se inició este evento hace tres años, con la celebración de “México en el Corazón”, en la que se invitó a la comunidad dominicana; ahora se invitó a Colombia, Ecuador y Puerto Rico.

“Esperamos que se corra la voz para que luego se integren otras comunidades a celebrar su música, su cultura y su folklore”, dijo.

En términos parecidos se expresaron la mexicana Beba Rojas, vicepresidenta de MECENAS; Manuel A. Morán, fundador y productor del Teatro SEA, de Puerto Rico; José Sandoval, Cónsul General del Ecuador en NY, y Karina Ramos, representante en NY del Ministerio de Turismo de la RD y Celinés Toribio, del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX).

“Estamos aquí porque nuestro instituto (INDEX) tiene la misión de promover, apoyar y educar a los más de 3 millones de dominicanos que viven en el exterior”, dijo de su parte Toribio, quien agradeció al comisionado Rodríguez por su lucha para unir a todos los latinos en NY.

El evento incluye representaciones del carnaval de Barranquilla, grupos folklóricos de Ecuador, muestra de Katrina (imagen religiosa mexicana), artistas dominicanos, entre otros.

“Vamos a iluminar Times Square”, dijo el cónsul Sandoval, tras agradecer al comisionado Rodríguez por la invitación.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Dominicana estará en evento «Latinos en Times Square» para celebrar Mes de la Herencia Hispana
Dominicana estará en evento «Latinos en Times Square» para celebrar Mes de la Herencia Hispana
11 septiembre, 2025
Dominicana Sixta Morel gana “Mejor Voz Internacional Idioma Extranjero” en Bogotá
Dominicana Sixta Morel gana “Mejor Voz Internacional Idioma Extranjero” en Bogotá
9 septiembre, 2025
La estrategia de la oposición para tergiversar la realidad
La estrategia de la oposición para tergiversar la realidad
5 septiembre, 2025
Chichi Peralta, identidad sonora de dominicana que se mezcla con las culturas del mundo
Chichi Peralta, identidad sonora de dominicana que se mezcla con las culturas del mundo
25 agosto, 2025
La puerta estrecha dominicana
La puerta estrecha dominicana
23 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Cámaras indiscretas

Cámaras indiscretas

El 2028 electoral y sus dilemas

El 2028 electoral y sus dilemas

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

Candidaturas independientes y vedetismo político

Candidaturas independientes y vedetismo político

Vuelve Ronny Mauricio

Vuelve Ronny Mauricio

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo