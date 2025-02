Con su cara asintió y manifestó que cometió un error.

Hace dos años, Leandra Rojas, residente en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, creó una montaña de deudas para lograr alcanzar el llamado ‘sueño americano’.

La dominicana decidió salir de República Dominicana hacia Estados Unidos por ‘la vuelta’ por México junto a su hijo de 11 años. Tomó un vuelo hacia El Salvador para luego pasar hacia Guatemala y conocer a su «contacto», una persona que le instruiría cómo proceder para llegar a suelo estadounidense.

«Yo lo hice por Guatemala. Gasté más de medio millón de pesos. Vendí mi casita que tenía, vendí todos mis trastes y cogí dinero prestado», contó Rojas con un rostro de lamentaciones.

«(Antes de eso) yo vendía productos de belleza. Yo soy una ama de casa. La idea de irme se me metió en la mente. Yo veía a la gente que se iba, llegaban allá; mandaban videos, fotos, etcétera», contó la dama durante una entrevista en el programa radial El Mañanero con Boli, donde también dijo que optó por el riesgo acompañada de su hijo.

Antes de llegar a Estados Unidos, Rojas dijo que una vez en México fue secuestrada y maltratada físicamente. Recuerda que, junto al preadolescente, caminó por un largo trayecto entre montes y ríos y pensó que en algún momento moriría.

Cuando logró entrar a suelo estadounidense llegó a refugio, donde duró meses. «También rodaba (iba) de casa en casa, porque no tenía domicilio. Al final al final llegué donde un familiar para que me aguantara par de meses», recordó. En el ínterin pasó casi un año.

Refugio en la frontera ente México y Estados Unidos (Archivo/Fuente externa).

Para convencer a las autoridades migratorias en Estados Unidos, en el refugio, Rojas alegó que era víctima de persecución. «Que no podía estar en mi país, que me iban a agredir», manifestó, aunque, durante la entrevista admitió que esa versión no era cierta.

Luego de unos nueve meses en Estados Unidos, la depresión, la falta de empleo y el frío intenso la obligaron a regresar a su tierra. «Me sentía incómoda», aseveró.

Al llegar a República Dominicana las deudas que había dejado antes de irse ahora la esperan. «Empezar desde cero, con una mano delante y otra detrás», lamentó. Luego de su experiencia, Rojas exhortó a los dominicanos a no cometer el mismo error. «El ‘sueño americano’ no existe», concluyó.

Solicitud de asilo

Sobre el caso, el experto en Derecho Migratorio, Gregorio Martínez, de Toca Viajar, explicó que la dama debió agotar un proceso legal para optar por el asilo en Estados Unidos y poder trabajar. «Ella no estaba informada. Ella tiene un castigo ahora. Como no terminó el proceso, si se presenta a la embajada, saldrá que ella tiene una cita pendiente en ese país», dijo.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía que todas las personas que han decidido la arriesgada aventura de ingresar a Estados Unidos tienen un año para solicitar asilo. Si no lo hacen deben regresar a República Dominicana.

Deportaciones masivas

Mientras muchos criollos deciden dejar su país para ir a Estados Unidos a través de México, o en yola, en el caso de Puerto Rico, la administración de Donald Trump ha arreciado las deportaciones masivas de inmigrantes. Tanto, que muchos dominicanos en esos países han decidido regresar a su tierra.