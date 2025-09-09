Dominicana Sixta Morel gana “Mejor Voz Internacional Idioma Extranjero” en Bogotá

Bogotá, Colombia. – La destacada comunicadora y actriz de voz dominicana Sixta Morel, radicada en los Estados Unidos, fue reconocida en la 5ª edición de los Premios de la Academia de la Voz A Voz, celebrados en el marco del Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz 2025.

En la gala, considerada uno de los escenarios más importantes de la locución y la actuación de voz en Latinoamérica, Morel recibió tres nominaciones y obtuvo el galardón de “Mejor Voz Internacional Idioma Extranjero” por su interpretación en inglés de la pieza “Boden Latina Study”.

Conmovida al recibir el premio, la dominicana agradeció la distinción y se la dedicó a sus hijos. “A mis hijos, que sepan que mamá está muy orgullosa de prestar su voz a campañas en Estados Unidos, que levantan a nuestra gente, y ojalá que este reconocimiento no sea solo para mí, que lo tomen para todos ustedes, los que trabajan día a día poniéndole voz a nuestra gente, sobre todo en este momento es importante que sigamos haciéndolo, contemos nuestras historias”

Además de Sixta, un grupo de destacados dominicanos también tuvieron presencia esa noche, en calidad de nominados, presentadores de categorías y graduados de la academia. Entre ellos, David Santana, Martha Miches, Alfio Lora, Solanger Medrano, Lola Gutiérrez, Anorki Rodríguez, Sonya Peña, Josefina Hernández, Marina Frías y Silvia Furniel, quien también participó en el spot Café Entre Mujeres, dirigido por Valentina Latina; ganadora en la categoría Mejor Dirección de Actores.

Con más de 20 años de trayectoria, Sixta Morel ha construido una carrera multifacética que abarca la televisión, la locución y maestrías de ceremonias bilingues, tanto en República Dominicana como en el extranjero. Actualmente dirige su propio proyecto “Sixtalee Media», desde donde desarrolla trabajos de voz comercial, narración de audiolibros, doblajes, actriz de comerciales, instructora de oratoria y maestra de ceremonia.

Es también productora del espacio “Gente, Historias y Emociones”, ganador en 2024 del premio “Outstanding All Around Podcast Spanish – Best Producer-Host” en los Society of Voice Arts Awards (SOVAS). Empresas globales como Target, AT&T, Microsoft, Hard Rock Hotel, Black & Decker y Chase Bank han confiado en su voz para sus campañas.