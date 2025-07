Dominicana’s Got Talent se prepara para su regreso con la tercera temporada del espacio producido por Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler.

En el marco del casting abierto este fin de semana, 5 y 6 de julio en el Conservatorio Nacional de Música, son anunciados los jurados oficiales, recibiendo a Irving Alberti, quien se suma a Waddys Jaquez, Nashla Bogaert y Pamela Sued. Además, Enrique Quailey y Lorenna Pierre asumen el rol de presentadores en esta tercera entrega.

Con una vasta experiencia en los medios de comunicación, así como en el cine, teatro y otros escenarios, Nashla, Pamela, Waddys e Irving asumen este rol con gran compromiso y formación para instruir, edificar y aportar a cada uno de los talentos que desfilen por Dominicana’s Got Talent en su tercera temporada, con miras a ayudar a su desarrollo y crecimiento como talento.

Asimismo, Lorenna y Quailey se suman a esta gran aventura en su rol de host, impregnando frescura y dinamismo al escenario del reality show transmitido por Color Visión, en esta ocasión, con el premio más grande de todos los reality shows en la República Dominicana, con un monto de RD$3,000,000.00.

“Estoy súper emocionada porque seré parte de la construcción de sueños de cientos de dominicanos y dominicanas”, dijo Lorenna.

“En mi caso, será un antes y un después en mi carrera como comunicador, una gran oportunidad de vivir de cerca el real talento dominicano en todas sus expresiones”, agregó Enrique.

“Desde que salió la primera temporada lo veía y decía: ¡Dios! ojalá me llamen, cuanto me encanta ese programa. Igual la segunda temporada. Pero al mismo tiempo estaba tan perfecto que pensaba que no había otro lugar. Cuando vi la llamada de Tuto tuve el presentimiento que ahora sí me tocaría y, para mi sorpresa y satisfacción, entre las cosas que me dijeron fue que una de las personas que mencionó mi nombre primero cuando no podía seguir, fue el mismo Raymond Pozo, lo que me hizo sentir una satisfacción aún mayor”, precisó Irving.

Got Talent es la versión nacional de la exitosa competencia televisiva creada en Gran Bretaña, que inició en el 2006 en Estados Unidos, como una invención del agente de talentos y productor Simon Cowell.