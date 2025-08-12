Un dominicano es el más reciente arrestado por agentes del ICE al salir de corte de Inmigración en NY

Nueva York.  Un joven dominicano que vio un juez de inmigración a fin de regularizar su estatus migratorio se convirtió en el más reciente apresado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al salir de la corte del 26 de Federal Plaza en Manhattan.

El inmigrante, de cuyas generales las autoridades solo dijeron que procedía de la República Dominicana, salía de la sala de audiencias junto a un matrimonio proveniente de Panamá, cuando tras pasar por el frente de agentes encapuchados del ICE, la pareja salió sin problemas, pero el criollo fue agarrado por los hombros en la puerta y escoltado por una escalera hacia la prisión que funciona en dicho edificio.

Curiosamente, minutos antes el juez que lleva su caso le había alertado, «Puede que veas a alguien que conoces arrestado. Tú mismo podrías ser arrestado. Es un tema delicado y nos pesa».

Lee más: ICE detiene inmigrantes en Alto Manhattan: la comunidad dominicana expone su temor

Sin embargo, el juez les programó a los tres migrantes a comparecer ante la corte en 2026 y los despidió, dándole esperanza de poder seguir viviendo en los Estados Unidos sin ser molestados por las redadas migratorias.

Con este caso fueron 31 los arrestados por ICE a las puertas de una corte de Inmigración de NY en 48 horas, lo que le convierte en la ciudad de más arrestos en cortes en los últimos meses, según un nuevo análisis de datos de tribunales federales de inmigración y de ICE hecho por el medio THE CITY.

Según el estudio, los agentes de ICE han detenido a miles de personas en otras ciudades, incluso en estacionamientos de Home Depot, pero no tanto en las puertas de las cortes migratorias como ocurre en Nueva York.

Abogados de inmigración ubicaron al dominicano en una prisión de Texas, a espera de ser deportado.

También leer: ¿Qué es el ICE y a quién aterroriza en Estados Unidos?

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

