Dominicano sobreviviente de accidente en México: «Estoy vivo por milagro de Dios»

Por: Moisés Mejía

Un sobreviviente dominicano del accidente en México del pasado jueves donde perdieron la vida al menos 55 personas, al volcarse un camión que transportaba más de 170 indocumentados, contó los detalles del proceso asegurando que si hoy está vivo es por un milagro de Dios.

Se trata de Arlin Manuel Soto de 21 años de edad, quien describió el accidente como algo que él jamás se iba a imaginar, y expresó que se fue en busca de un mejor futuro para él y su familia, ya que según cuenta, la situación económica en República Dominicana está cada vez peor.

“Aquí todo está caro, cada día los precios suben más, por eso me fui para buscar un futuro mejor, ya que en este país no hay garantía de que puede mejorar”, expresó Arlin.

Este deseo de querer mejorar su condición de vida, fue lo que provocó que Arlin Manuel Soto junto a otros compañeros dominicanos tuvieran que previamente pagar miles de dólares para el proceso de esta entrada a Estados unidos, dinero que dicen ya no hay forma de recuperar.

El proceso de la llegada a Estados Unidos comenzó primero con un viaje a Guatemala, y luego de descansar en un hotel del mencionado país, tomaron un autobús con destino a México, y momentos después, ocuparon el camión tipo “Tráiler” en el cual desconocían que serían trasladados a la frontera de Estados Unidos.

“No sabía qué me iba a montar en un tráiler, ellos nos dijeron eso cuando el camión llegó, aunque si desde temprano escuché rumores de eso, pero la gente encargada nunca nos mencionaron eso”, manifestó el sobreviviente dominicano.

Arlin Manuel expresó también que había incomodidad, debido a que habían más de 160 personas en el tráiler, además de que cuando el chofer doblaba, la furgoneta se iba medio de lado, algo que Arlin adjudica al accidente.

“Eso era muy peligroso porque cada vez que el chofer doblaba, todos atrás nos íbamos de lado, y sentíamos como el furgón se movía, además de que el chofer manejaba demasiado rápido”, añadió el joven.

Momento en el que son rescatados algunas de las víctimas del accidente

Al momento de producirse el impacto, Arlin fue uno de los primeros en salir, y al escuchar los gritos, y ver la cantidad de personas heridas y otros que él sabía que estaban muertos, es una imagen que nunca saldrá de su cabeza.



“Desde que salí, empecé a vocear en busca de ayuda, y al ver toda esa gente en el suelo me llené de miedo, además de que sentía un fuerte dolor en el pecho y no podía ver de un ojo, la gente tuvo que echarme agua”, expresó el sobreviviente dominicano.

Al ser llevado al hospital, Arlin describe al doctor que lo atendió como un «ángel del cielo«, debido a que le brindó una buena atención, proveyéndole de comida y ropa.

“Doy gracias a Dios porque el doctor que me atendió, de verdad no sé qué hubiese sido de mí si no fuera por él”, indicó Arlin.

El joven de 21 años es primo de uno de los fallecidos, quién se identificó como Daniel Morpán, a quien sus familiares reconocieron por los tatuajes. Ambos son oriundos de Baní.

Este accidente fue ocurrió el pasado jueves 9 de diciembre, donde un camión con más de 150 indocumentados se volcó en el estado de Chiapas al sur de México, perdiendo la vida más de 50 personas, entre ellos al menos 7 dominicanos.