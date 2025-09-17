Dominicanos brillan en los Latin Grammy 2025

La música dominicana vuelve a ocupar un lugar de honor en la escena internacional, con una destacada participación en los Latin Grammy 2025.

El legendario salsero José Alberto “El Canario” compite en la categoría Mejor Álbum de Salsa con su producción Big Swing, mientras que la icónica agrupación Los Hermanos Rosario también se disputa el galardón en el mismo renglón gracias a su álbum Infinito Positivo.

Por su parte, la indiscutible “Reina del Merengue”, Milly Quezada, recibió la nominación a Mejor Álbum de Merengue/Bachata con su proyecto en vivo Milly Quezada Live Vol. 1 Desde el Teatro Nacional de República Dominicana. Finalmente, la cantautora Techy Fatule se alza con la nominación a Mejor Canción Tropical por su emotivo tema Cariñito.

La gala de premiación se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, donde se espera que el talento dominicano continúe dejando huella en la industria musical latina

