Dominicanos deslumbran con alegría en la cuarta Parada Dominicana de Roma, iItalia

Roma, Italia. La comunidad dominicana recorrió la ciudad de Roma, desde Piazzale Ostiense donde inició el desfile con el derroche de alegría que caracteriza a los dominicanos. Los colores patrios cubrieron las calles y contagiaron a los locales presentes.

Por cuarto año consecutivo la organización del evento estuvo encabezada por Ángel Antonio Reyes Furcal, gestor cultural y presidente de la Parada Dominicana con el respaldo de destacados miembros de las comunidades dominicanas en diferentes ciudades de Italia, quienes se dieron cita una vez más en un ambiente fraterno y festivo.

Además, se congregaron cientos de dominicanos provenientes del resto de Europa y los Estados Unidos, juntos en un espacio de celebración de la identidad cultural dominicana en el exterior.

El encuentro contó con el apoyo de la Embajada de la República Dominicana en Italia y la presencia de S.E. embajador Rafael Lantigua, como Gran Mariscal y del consulado general de la República Dominicana en Génova, con su honorable cónsul Adolfo Pineda.

En calidad de invitado especial asistió el cónsul general de la República Dominicana en Barcelona, Antonio José Gómez Peña honrado como “Rey del Carnaval”, quien estuvo acompañado por una representación de la comunidad dominicana en Barcelona con la destacada participación del Ballet Folklórico del maestro Orlando González y la Asociación Dominicanos en Europa, liderada por Rafael Concepción.

“Es un verdadero orgullo compartir y reafirmar, una vez más, el compromiso de seguir impulsando nuestras tradiciones y fortaleciendo los lazos con nuestra diáspora” afirmó Gómez Peña.

También estuvieron presentes representantes del Instituto de dominicanos y dominicanas en el exterior de la República Dominicana en Italia y otros funcionarios de las embajadas y consulados acreditados en esa demarcación.