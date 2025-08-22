Revisarán 55 millones titulares de visas, dominicanos en NY muestran preocupación

Nueva York. Dominicanos residentes en el Alto Manhattan con familiares, amigos y relacionados con estatus migratorio irregular manifiestan estar preocupados por el anuncio del Departamento de Estado de que revisará a los 55 millones de titulares con visas estadounidenses para determinar si alguno ha cometido delitos que justifiquen su deportación.

Sostienen los quisqueyanos, que no quisieron identificarse, que el caso les preocupa porque muchos de sus familiares y amigos han cometido pequeñas felonías, por ejemplo, tener el pago de tickets de tránsito pendientes, otros tienen Child Support y arrestos por simples peleas callejeras.

Las autoridades informan que cualquier inmigrante con visa estadounidense que presente indicios de haber excedido su estadía autorizada, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista, se le revocará el permiso de residencia en Estados Unidos y será deportado. 

Representantes del Departamento de Estado dijeron a la agencia AP que todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una «investigación continua» destinada a identificar delitos que puedan dar lugar a deportación.

«Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluidos los registros policiales o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad», dijo el organismo federal.

