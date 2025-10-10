Dominicanos en NYC apoyan y valoran salida partido DP preside Raúl Acosta

Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron valorar y apoyar el nacimiento de la nueva organización política «Partido Diáspora Primero» (DP), que preside el reconocido artista quisqueyano Raúl Acosta.

El presidente del Club Republicano Dominico-Americano, el ex oficial de la policía neoyorkina, Sammy Ravelo, sostuvo: «donde se persiga la unidad de los latinos nosotros lo vamos apoyar y esta iniciativa de Raúl Acosta de lanzar este nuevo partido es necesaria en nuestra comunidad, porque quiere llegarles a todos los renglones de nuestra comunidad».

Para la líder comunitaria Elida Almonte «viene a fortalecer el sistema democrático dominicano y ser una nueva herramienta política para la diáspora dominicana». «Siempre que nace un partido o movimiento se traduce en el fortalecimiento de la democracia y nuestra comunidad».

La escritora Shery Olivo manifestó «aquí vamos apoyar a todo aquel que sea dominicano, porque nuestra comunidad usualmente se divide por posiciones política, y Acosta lo único que quiere traer es unidad entre nosotros, lo apoyo por eso». «Nuestras creencia y forma de pensar no debería dividir a los dominicanos».

El empresario Ismael Díaz subrayó «vengo apoyar a nuestra comunidad y a los latinos para ayudar en la unidad».

Altagracia Luis dijo «apoyo junto a mi familia a Raúl Acosta con su nuevo partido».

En términos similares se expresaron decenas de criollos en diferentes lugares de la Gran Manzana.

La nueva organización política dominicana en Estados Unidos fue presentada recientemente de manera oficial por Acosta en un reconocido club de diversión en Midtown-Manhattan, ante la presencia de líderes y activistas comunitarios, empresarios, periodistas y políticos de otras organizaciones.

Expresó que DP tiene como propósito unir a las diásporas a través de la colaboración de organizaciones sin fines de lucro, desfiles, instituciones religiosas y partidos políticos en todo el exterior con el objetivo de empoderar y fortalecer a la comunidad migrantes.

Ramón Mercedes

