Dominicanos indocumentados en Nueva York se proponen aplicar por viviendas

NUEVA YORK.– El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) en esta ciudad anunció la semana pasada que las personas con estatus migratorio irregular podrán aplicar para viviendas asequibles.

Dominicanos indocumentados residentes en la urbe, pidiendo no ser identificados por su condición migratoria, se proponen aplicar desde ya para sus apartamentos porque no le verificarán el crédito, si es o no indocumentado, ni le pedirán el número de seguro social o identificación de pago de impuestos (ITIN).

“Durante mucho tiempo, las familias sin acceso al crédito se han enfrentado a barreras para la vivienda asequible que necesitan. Al permitir que los neoyorquinos presenten el historial de alquiler en lugar de las verificaciones de crédito, estamos creando un sistema más justo para todos los neoyorquinos”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

La ciudad ha ampliado el rango del tamaño de las unidades para los que los hogares puedan calificar, aumentando el número permitido de ocupantes por unidad y eliminando la suposición de que las parejas casadas o comprometidas de manera similar comparten una habitación.

“Estos nuevos cambios, junto con el trabajo de base que estamos haciendo con la iniciativa Where We Live NYC, están inclinándose hacia nuestro objetivo de hacer de NY la ciudad más bella de los Estados Unidos “, dijo la comisionada de HPD, Louise Carroll.