Dominicanos reaccionan al fuerte temblor de tierra: «Me sacudió hasta el cerebro»

Un temblor de tierra de magnitud preliminar 4.5, con epicentro en Sabana Larga, San José de Ocoa, se registró pasadas las 3:00 de la tarde de este lunes, sacudiendo a residentes de diversas provincias del país, incluyendo Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, confirmó que el movimiento telúrico también fue perceptible en la entidad climática.

Reacciones en redes: “Me sacudió hasta el cerebro”

En la red social X, numerosos usuarios relataron lo vivido, coincidiendo en que se trató de un sismo “fuerte”.

Ramón Gonzáles: “Fuerte temblor de tierra sacudió ciudad de San Cristóbal y generó estampida de empleados”.

Leonardo Grisanty: “Todos los estudiantes en Unibe son sacados de las aulas. Activan protocolo”.

María Cristina Ledesma: “Yo lo sentí muy fuerte”.

Clara Ruíz, desde Cotuí: “Fue muy fuerte”.

Sabrina Marche: “Ese temblor de tierra me sacudió hasta el cerebro”.

Crisleiry: “Primera vez que siento un temblor de tierra. Dios guarde, no quiero volver a sentirlo en mi vida”.

Elio de Jesús: “Nunca había sentido un temblor de tierra tan fuerte”.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, según informes preliminares.

Síguenos como periodicohoyrd