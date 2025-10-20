Dominicanos reaccionan al fuerte temblor de tierra: «Me sacudió hasta el cerebro»

Dominicanos reaccionan al fuerte temblor de tierra: «Me sacudió hasta el cerebro»

Un temblor de tierra de magnitud preliminar 4.5, con epicentro en Sabana Larga, San José de Ocoa, se registró pasadas las 3:00 de la tarde de este lunes, sacudiendo a residentes de diversas provincias del país, incluyendo Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, confirmó que el movimiento telúrico también fue perceptible en la entidad climática.

Reacciones en redes: “Me sacudió hasta el cerebro”

En la red social X, numerosos usuarios relataron lo vivido, coincidiendo en que se trató de un sismo “fuerte”.

Ramón Gonzáles: “Fuerte temblor de tierra sacudió ciudad de San Cristóbal y generó estampida de empleados”.

Leonardo Grisanty: “Todos los estudiantes en Unibe son sacados de las aulas. Activan protocolo”.

María Cristina Ledesma: “Yo lo sentí muy fuerte”.

Clara Ruíz, desde Cotuí: “Fue muy fuerte”.

Sabrina Marche: “Ese temblor de tierra me sacudió hasta el cerebro”.

Crisleiry: “Primera vez que siento un temblor de tierra. Dios guarde, no quiero volver a sentirlo en mi vida”.

Elio de Jesús: “Nunca había sentido un temblor de tierra tan fuerte”.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, según informes preliminares.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Dominicanos reaccionan al fuerte temblor de tierra: «Me sacudió hasta el cerebro»
Dominicanos reaccionan al fuerte temblor de tierra: «Me sacudió hasta el cerebro»
20 octubre, 2025
Temblor de tierra magnitud 3.5 se siente en las montañas de Salcedo y Tenares
Temblor de tierra magnitud 3.5 se siente en las montañas de Salcedo y Tenares
18 octubre, 2025
En la unión está la fuerza: salvan a embarazada de la corriente del arroyo Piedra en San José de Ocoa
En la unión está la fuerza: salvan a embarazada de la corriente del arroyo Piedra en San José de Ocoa
26 septiembre, 2025
Sismo 6.2 sacude Venezuela
Sismo 6.2 sacude Venezuela
25 septiembre, 2025
Video: ¡Otra vez! Terremoto de 7,8 sacude península rusa Kamchatka; hay alerta de tsunami
Video: ¡Otra vez! Terremoto de 7,8 sacude península rusa Kamchatka; hay alerta de tsunami
18 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo