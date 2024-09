Dominicanos se destacan en la Cumbre de América Latina y el Caribe 

El Salvador:- La UNESCO y Huawei, líder global en infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), concluyeron con gran éxito la Cumbre de América Latina y el Caribe Semillas para el Futuro 2024, un evento clave en la región que reunió a 132 estudiantes destacados de América Latina y el Caribe.

Este programa forma parte de la emblemática iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de Huawei, la cual se celebró en El Salvador del 25 al 31 de agosto, ofreciendo a los jóvenes una plataforma para el aprendizaje, la innovación y la creación de soluciones tecnológicas sostenibles.

En ese sentido, estudiantes dominicanos lograron posicionarse entre los 10 semifinalistas del proyecto Tech4Good, por su innovador proyecto diseñado para prevenir inundaciones en áreas urbanas vulnerables.

Este proyecto, desarrollado como parte del programa «Semillas del Futuro» de Huawei, se centra en la implementación de un sistema avanzado de monitoreo para la prevención muertes, daños a infraestructuras y congestionamiento de tránsito.

El equipo integrado por Erick García, Hamlet Tineo, Axel Javier López, y Gabriel Cepeda García elaboró una solución que utiliza tecnología de sensores y análisis de datos en tiempo real para identificar áreas de riesgo y emitir alertas tempranas, la cuales serán manejada en centro de datos para prevención de desastre.

Todo un éxito

La cumbre contó con la participación de Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, Suecy Callejas, vicepresidenta de la asamblea legislativa de el Salvador, José Mauricio Pineda, ministro de Educación de El Salvador, otras autoridades gubernamentales de El Salvador y de República Dominicana, Honduras, Trinidad y Tobago y México, quienes compartieron sus ideas y casos de éxito de proyectos de innovación tecnológica y educativos.

“Estamos en medio de la era digital, por tal motivo, el presidente (Nayib) Bukele realizó una promesa hace seis años, promover el desarrollo tecnológico en El Salvador, iniciamos con el programa Enlaces con la Educación y en este segundo mandato, se ha colocado al país como un punto de vanguardia y referencia global; nuestra próxima generación de estudiantes, será 100% nativo digital ya que son educados con un sistema innovador con inteligencia artificial”, destacó Félix Ulloa.

En Representación de Huawei, Michael Xue, vicepresidente de Huawei América Latina y el Caribe, destacó: “Hasta ahora, hemos invertido más de 10 millones de dólares en estos programas, ayudando a más de 300 mil personas de más de 20 países de la región a mejorar sus habilidades digitales”. Continuó, “En los próximos tres años, la UNESCO y Huawei lanzarán una nueva cooperación estratégica en la región, centrándose en el desarrollo del talento digital en TIC. Esto es parte de nuestros esfuerzos continuos para ayudar a cultivar un desarrollo más amplio del talento digital, y esperamos que estos esfuerzos beneficien a 3000 estudiantes y jóvenes más”.

Durante la ceremonia de clausura se desarrolló un panel de discusión liderado por Romina Kasman, jefa de educación de la UESCO en Centroamérica, Colombia y México y conformado por los panelistas Alejandro Martínez, Decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina; Germán Galván, Director de Comunicación, Organización Internacional de Jóvenes para Iberoamérica (OiJ), Herik Germán Valles Vaca, Director Ejecutivo de Innovación Académica, ANUIES, México y Paula Ferrari, Directora de Comunicaciones y Marketing, GSMA LATAM. Compartieron ideas para Garantizar la diversidad y la inclusión en el desarrollo del talento digital en la región.

Premiación Tech4Good: Celebrando la Innovación

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la entrega de los premios del concurso Tech4Good. Siendo galardonados como los Top 2 regional de Tech4Good proyect winners elproyecto KIM de Guatemala y Li+ de Argentina, destacados por su impacto significativo en sus respectivas comunidades. El Premio al Most Innovative Award fue otorgado al proyecto Electro Mat de Jamaica por su solución revolucionaria de generación de electricidad a partir de vibraciones mecánicas y el Social Expert Award fue concedido al equipo brasileño.

Acerca de los proyectos ganadores

Li+, Transformando el reciclaje de baterías de litio mediante tecnología avanzada

El grupo de argentinos conformados por Nahiara Inés Orgoñ, Lautaro Márquez Locaso, Lourdes Ríos y Alejandro Simonutti desarrollaron la solución LI+, una solución que combate la extracción masiva de litio. A través de inteligencia artificial y computer vision, analiza y diagnostica las baterías para así saber si pueden ser reutilizadas o recicladas.

KIM, Tu voz, tu acción, aplicación contra el acoso laboral

Las guatemaltecas Elisa Samayoa, Astrid García, Laura Levi y María del Mar Rosado, desarrollaron una KIM, una plataforma/software enfocado a determinar y darle seguimiento a las denuncias anónimas de acoso laboral, especialmente en las mujeres guatemaltecas, mediante inteligencia Artificial.

En Adición, tres proyectos ocuparon el tercer lugar de la competencia: SOTZ de Guatemala, Electro Mat de Jamaica y NSCAN de El Salvador.

Semillas para el Futuro, 10 años innovando en America Latina y el Caribe

Desde su lanzamiento en 2014 en América Latina, el programa Seeds for the Future ha capacitado a más de 2,100 estudiantes de 20 países, brindando formación en tecnología de vanguardia y promoviendo un intercambio cultural enriquecedor. Con la expansión del programa a través de la iniciativa Seeds for the Future 2.0, Huawei se compromete a invertir 150 millones de dólares hasta 2026, beneficiando a más de 3 millones de jóvenes en todo el mundo.

La Cumbre en América Latina y el Caribe “Semillas para el Futuro 2024” reafirmó el compromiso de Huawei y la UNESCO con la creación de un ecosistema digital inclusivo en América Latina, donde el talento joven se prepara para liderar el cambio hacia un futuro tecnológico más equitativo y sostenible.