Dos grupos de ciudadanos dominicanos, uno a favor de Israel y otro de Palestina, se enfrentaron a golpes este jueves frente al Altar de la Patria.

El hecho quedó captado en un video que fue publicado en las redes sociales, donde se muestra a varias de las personas que acudieron a protestar contra los bombardeos entre ambas naciones del Oriente Medio en el parque de la Independencia, empujarse y propinarse trompadas, las demás vociferaban “Basta ya, asesinos”.

De acuerdo con los defensores de Palestina, fueron los primeros en anunciar la actividad y que su intención era asistir de manera pacífica.

Mientras que los partidarios de Israel, dijeron acudir al lugar para evitar que sus adversarios ingresaran al Parque Independencia, donde descansan los restos de los Padres de la Patria.

“Nuestra presencia aquí es tratando de impedir que estas personas que apoyan a los palestinos no pretendieran entrar al Altar de la Patria a mancillar nuestra soberanía y nuestra patria. Nosotros no tenemos ningún tipo de guerra con Medio Oriente, pero si nosotros somos hijos de Dios y por tanto seguimos a Palestina, no a Israel”, expresó el comandante Ortiz.

Para controlar la situación y prevenir una escalada de violencia entre los dos grupos enfrentados, se hizo necesaria la intervención de la Policía Nacional..

