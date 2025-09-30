Los integrantes de la presunta red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming, desmantelada mediante la denominada operación Domo, tenían roles definidos a lo interno de la supuesta organización.

Según la solicitud de medida de coerción, los señalados conformaron un grupo delictivo organizado,

en los términos del artículo 2, literal a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000), para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material».

La acusación del Ministerio Público detalla lo siguiente sobre el supuesto papel que desempeñaba cada uno dentro de la presunta red delictiva:

Leonardo Alberto Casci Ocumarez

Encargado de coordinar las operaciones ilícitas y administrar las plataformas utilizadas para la distribución ilegal de contenidos protegidos.

Raúl Ernesto Guzmán Lora

Funge como administrador financiero y societario, utilizando múltiples empresas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional los fondos obtenidos ilícitamente, así como para adquirir bienes inmuebles y vehículos de alto valor con el producto del delito.

Leony Esmeralda Croes

En calidad de socia y beneficiaria final de las empresas vinculadas, participa en la adquisición y ocultamiento de bienes muebles e inmuebles, sirviendo como soporte para legitimar los recursos ilícitos de la organización, y figura como esposa de Raúl Ernesto Guzmán Lora.

Raúl Ernesto Guzmán Croes

Hijo de los anteriores, tiene el rol de testaferro y receptor de activos, pues a su nombre figuran inmuebles, cuentas y productos financieros millonarios sin justificación económica ni tributaria, evidenciando su función de encubrimiento patrimonial.

Keomirys Torres López

Actúa como intermediaria financiera, responsable de canalizar fondos ilícitos en el sistema bancario nacional y transferirlos a otros miembros de la red, sirviendo de enlace entre los cabecillas y los demás operadores, actualmente pareja del señor Raúl Ernesto Guzmán Lora.

El pasado 16 de septiembre, un equipo de 30 fiscales encabezan 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).

La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.