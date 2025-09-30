Domo: ¿cuál era el rol de cada señalado en la presunta estructura criminal, según el MP?

  • Hoy
Domo: ¿cuál era el rol de cada señalado en la presunta estructura criminal, según el MP?

Los integrantes de la presunta red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming, desmantelada mediante la denominada operación Domo, tenían roles definidos a lo interno de la supuesta organización.

Según la solicitud de medida de coerción, los señalados conformaron un grupo delictivo organizado,
en los términos del artículo 2, literal a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000), para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material».

La acusación del Ministerio Público detalla lo siguiente sobre el supuesto papel que desempeñaba cada uno dentro de la presunta red delictiva:

Leonardo Alberto Casci Ocumarez

Encargado de coordinar las operaciones ilícitas y administrar las plataformas utilizadas para la distribución ilegal de contenidos protegidos.

Raúl Ernesto Guzmán Lora

Funge como administrador financiero y societario, utilizando múltiples empresas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional los fondos obtenidos ilícitamente, así como para adquirir bienes inmuebles y vehículos de alto valor con el producto del delito.

Leony Esmeralda Croes

En calidad de socia y beneficiaria final de las empresas vinculadas, participa en la adquisición y ocultamiento de bienes muebles e inmuebles, sirviendo como soporte para legitimar los recursos ilícitos de la organización, y figura como esposa de Raúl Ernesto Guzmán Lora.

Raúl Ernesto Guzmán Croes

Hijo de los anteriores, tiene el rol de testaferro y receptor de activos, pues a su nombre figuran inmuebles, cuentas y productos financieros millonarios sin justificación económica ni tributaria, evidenciando su función de encubrimiento patrimonial.

Keomirys Torres López

Actúa como intermediaria financiera, responsable de canalizar fondos ilícitos en el sistema bancario nacional y transferirlos a otros miembros de la red, sirviendo de enlace entre los cabecillas y los demás operadores, actualmente pareja del señor Raúl Ernesto Guzmán Lora.

El pasado 16 de septiembre, un equipo de 30 fiscales encabezan 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).

Le puede interesar: ¿Qué es un domo?

La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. 

Tribunal Constitucional prohíbe a la PGR uso de denominación «operación Medusa» o «caso Medusa
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Domo: ¿cuál era el rol de cada señalado en la presunta estructura criminal, según el MP?
Domo: ¿cuál era el rol de cada señalado en la presunta estructura criminal, según el MP?
30 septiembre, 2025
Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia
Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia
30 septiembre, 2025
MP incauta unos RD$84 millonarias en bienes en el cierre de operación Búfalo NK
MP incauta unos RD$84 millonarias en bienes en el cierre de operación Búfalo NK
29 septiembre, 2025
Muerte de Lewanny Pichardo Rodríguez: qué se sabe del caso que ha estremecido a la provincia de Dajabón
Muerte de Lewanny Pichardo Rodríguez: qué se sabe del caso que ha estremecido a la provincia de Dajabón
29 septiembre, 2025
Operación Domo: decisión del tribunal contra los imputados
Operación Domo: decisión del tribunal contra los imputados
29 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Cautela inédita

Cautela inédita

El cerebro y la corrupción

El cerebro y la corrupción

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Es tiempo de medidas reales que garanticen la seguridad en carreteras e infraestructuras

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo