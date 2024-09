Don Negro Veras, el hombre que escapó del sistema que lo condenaba a la pobreza

Santiago. – El doctor Ramon Antonio Veras (Negro), es reconocido hoy como un destacado abogado, escritor y activista de esta ciudad, pero pocos conocen de este hombre de 86 años de edad que vivió su niñez en condiciones precarias económicamente.

Don Negro Veras, apodo con el cual se le identifica en el país, narró que su madre doña Idalia Veras, al agotar los pocos recursos que manejaba para la época, tenía una sábana que empeñaba para darle de comer a él y a sus demás hermanos.

“Cuando mi madre salía al patio lanzaba una mirada al cielo buscando el sol para saber la hora. Cuando no tenía recursos para la comida cerraba la puerta y junto a mis hermanos, hasta que la gente del barrio terminara de comer, para que nadie dijera que sus hijos estaban velando”, explicó, tras afirmar que esa era una muestra de dignidad.

Don Negro Veras nació un 25 de diciembre de 1938, en la avenida 27 de Febrero esquina España, en una casa que hoy se encuentra el local del Partido Reformista Social Cristiano.

“En mi niñez fui trabajador doméstico, limpiabotas, vendedor de periódicos por las calles de Santiago, mensajero de farmacias, sellador de cartas en el correo, bacheador de calles en la ciudad, específicamente en el ensanche Bolívar”, señaló, durante una entrevista en el programa A Fondo, por la plataforma Caribbeandigitaltv, por YouTube.

El hoy abogado y escritor de gran respeto en el país dijo que nunca usó una ropa nueva sino hasta los 14 años. Narró que su madrina, Cachita, trabajaba como sirvienta en una casa de una familia árabe y recogía las sobras de comida, la echaba en una funda plástica para llevarla a su vivienda.

Don Negro Veras afirma que se le escapó al sistema, un sistema en el cual estaba condenado a vivir en la pobreza y en la miseria, “pero hice el esfuerzo, trabajando y estudiando salí a flote”.

“No importa las condiciones materiales en las cuales usted nació, usted puede levantarse, en el país hay muchos hombres ilustres vivos que desempeñan y han desempeñado altas funciones públicas y son de la misma clase social nuestra”, recordó.

Manifestó que el día que desaparezca físicamente solo quiere que lo recuerden como alguien que se ganó el respeto de sus conciudadanos. “No me interesa nada más. Que me recuerden por mi actitud ante la vida, por lo que hice, lo que he sido en la sociedad como hombre de familia, me juzguen como padre de familia y esposo, y como ciudadano de la vida pública vinculado a movimientos sociales y políticos, por mis hechos. No soy un santo ni demonio, sino de esta sociedad”, aseguró.

En el 2012 el doctor Ramón Antonio Veras (don Negro Veras), publicó el libro para Mis Hijos, Nietos y Nietas, una obra en la que refleja parte de su historia a sus descendientes que desconocen como fue su niñez.