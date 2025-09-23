El cantante Don Omar anunció este lunes que tras 25 años de carrera se retirará de los escenarios.

«Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón», dijo en entrevista con Telemundo.

Antes de decirle adiós al reguetón, el cantante tiene previsto realizar una despedida por el mundo, con su nuevo álbum lleno de colaboraciones que espera poder lanzar dentro del primer cuatrimestre del próximo año.

Don Omar. Fuente/Instagram.

«Hacer una gira con Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo. Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es súper importante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella», explicó

«Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026», añadió.

Se recuerda que el año pasado, Don Omar reveló que había sido diagnosticado con cáncer de riñón.