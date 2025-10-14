Día Mundial de la Donación de Órganos: cómo y dónde puedes donar en RD  

Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, una fecha que recuerda que todos tenemos el poder de salvar vidas con un solo acto solidario.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el trasplante de órganos, tejidos y células se ha convertido en una práctica esencial que puede prolongar la vida y mejorar su calidad. Sin embargo, pese al aumento de las donaciones en los últimos años, la demanda sigue superando la oferta, lo que mantiene a miles de personas en lista de espera.

Cómo donar en República Dominicana

En el país, la entidad encargada de coordinar todo lo relacionado con la donación y el trasplante es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), creado mediante la Ley 329-98. Este organismo descentralizado del Ministerio de Salud Pública tiene la misión de fomentar una cultura de donación y facilitar las actividades de trasplante en todo el territorio nacional.

Para registrarte como donante, puedes acceder a su página web incortrd.com/servicios/hazte-donante. Solo debes llenar un formulario con tus datos personales. Luego recibirás un carné digital de donante de órganos y tejidos, que puedes descargar, imprimir y llevar contigo.

Lea más: Cirugía Tommy John: ¿En qué consiste el procedimiento que fue tema central del Simposio de Ortopedia?

Lo más importante: informa a tus familiares sobre tu decisión de donar, para que tu voluntad sea respetada en caso de fallecimiento.

También puedes comunicarte al teléfono 809-532-0066 o escribir a info@incort.gob.do.

Otra opción para donar

En el país también funciona el portal donantes.com.do, donde puedes registrarte como donante. Durante el proceso, el asistente virtual #DonaBot te ayudará a validar tu información; ten a mano tu cédula y revisa los criterios de donación.

Tras el registro, tus datos permanecen totalmente privados. Una vez activado tu usuario, podrías recibir solicitudes de personas que necesitan ayuda. Antes de aceptar una donación, recuerda verificar la indicación médica del solicitante.

Puedes contactarlos al teléfono 829-662-DONA o al correo info@donantes.com.do. Su oficina está ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte #176, Clínica Unión Médica, Suite 312, Santiago.

Síguenos como periodicohoyrd