Donaciones candidatos RD por virus ¿campaña disfrazada?

En medio de la crisis del coronavirus, los candidatos presidenciales de los dos partidos mayoritarios de la República Dominicana parecen dispuestos a “echar un pulso” en torno a cuál de ellos resulta el más productivo donante de equipos, insumos y alimentos dirigidos a combatir la pandemia.

La disputa abierta entre el candidato oficialista Gonzalo Castillo y el opositor Luis Abinader, dos empresarios millonarios, según analistas tiene el claro propósito de recabar votos en las elecciones que están programadas para el 17 de mayo, aunque ya se discute un posible aplazamiento.

La generosidad de los candidatos

Castillo, aspirante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dueño de una empresa de aviación, empezó la “puja” a finales de marzo pasado cuando anunció la donación de 20 millones de pesos (368,000 dólares) de las arcas de su campaña electoral, para entregarlos a instituciones sin fines de lucro.

Además, dio inicio a un intenso programa de fumigación en varios de los municipios donde el virus se ha propagado con mayor rapidez y trajo al país -en uno de los aviones de su empresa- a decenas de estudiantes dominicanos de Medicina que estaban varados en Cuba.

Sus donativos incluyen la entrega al Ministerio de Salud Pública, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de decenas de miles de mascarillas, así como guantes y pruebas rápidas para la detección del COVID-19 comprados en China, para lo cual también envió una de sus aeronaves.

El candidato del PLD se mantiene “tirado a las calles” encabezando donaciones y operativos de limpieza, y se ha dejado crecer la barba y el bigote con propósito -dicen detractores- de hacer creer que el trabajo que ejecuta no le permite ni rasurarse.

A raíz del dinamismo mostrado por el candidato oficialista, el aspirante a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ha “reaccionado” y en los últimos días ha encabezado el inicio de operativos de entrega de alimentos crudos a varios municipios, así como de equipos al Colegio Médico Dominicano (CMD).

Abinader, quien aparece al frente en todas las encuestas hechas públicas, informó que entregará 26 ambulancias a los alcaldes electos de igual número de municipios, entre los cuales estarían los más poblados de la nación.

Y este martes anunció que el Gobierno le autorizó a instalar un hospital temporal en La Vega (norte), una de las provincias con mayores porcentajes de contagio. Agregó que piensa desplegar otros cuatro hospitales similares en igual número de municipios.

Unas acciones calculadas

“En el caso de los candidatos políticos en un contexto electoral, porque todavía no se han suspendido las elecciones, está claro que toda acción tomada por ellos está medida y calculada en la búsqueda de apoyos en la sociedad en la cual están buscando votos”, dijo la politóloga Olaya Dotel.

La profesora de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dijo que si bien los candidatos tienen derecho a tener visibilidad a partir de los apoyos que le den a la sociedad, es la Junta Central Electoral (JCE) la que tiene que evitar que la gente no sea “instrumentalizada” por los aspirantes presidenciales o de cualquier nivel.

Cuestionó en especial las acciones de Castillo, al considerar que este “no ha realizado una campaña disfrazada”, sino que es “evidente” que en sus operativos de donación y fumigación de localidades han sido usadas “ropas” y “propaganda” de su campaña electoral en vehículos, incluso, rotulados del Ministerio de Obras Públicas, organismo que el candidato oficialista dirigió hasta julio pasado.

De su lado, el sociólogo César Pérez dijo que la “pugna” entre ambos candidatos “no durará mucho”, ya que los recursos de la oposición son “finitos”, comparados con los de Castillo.

Pérez opina que la mejor manera de encarar la crisis contra el coronavirus es que el partido oficialista y los opositores trabajen de manera coordinada, bajo la dirección de la Comisión de Alto Nivel creada para el manejo de la crisis, hasta que el Gobierno por sí solo pueda encargarse de la situación.

Unas elecciones en el aire. Las elecciones presidenciales y legislativas están programadas para el 17 de mayo próximo, pero la JCE solicitó la semana pasada a los partidos políticos plantear en un máximo de cinco días sus propuestas y sugerir posibles fechas para mover los comicios debido a la pandemia.

La campaña electoral empezó oficialmente el 17 de marzo, pero en la práctica no ha arrancado porque el Gobierno prohibió los mítines y actos multitudinarios debido al COVID-19, enfermedad que ya ha causado 2,111 contagios y 108 fallecimientos en el país.

En las elecciones municipales celebradas el 15 de marzo pasado, el PRM y sus fuerzas aliadas arrebataron al PLD la mayoría de los municipios del país.