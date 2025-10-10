Donald Trump amenaza con aranceles masivos para China

  • EFE
Donald Trump amenaza con aranceles masivos para China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y amenazó con un «incremento masivo» de aranceles para los productos chinos, en respuesta a lo que calificó como intentos de Pekín de “imponer controles de exportación” sobre las tierras raras.

En un largo mensaje en su red social Truth Social, el mandatario republicano afirmó que China «se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra».

Según el mandatario, una medida de este tipo “congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”, y aseguró que diversas naciones ya han contactado a Washington “indignadas por esta hostilidad comercial”.

«No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo», apuntó Trump.

Leer máas: EE.UU. golpea con nuevos aranceles: quiénes son los afectados

El mandatario anunció que, dependiendo de la respuesta de China, Estados Unidos va a «contrarrestar» sus acciones: «Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos», dijo.

«Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América», agregó el mandatario.

Las declaraciones de Trump reflejan el mayor desencuentro con China desde que ambas potencias comenzaron a negociar una reducción de los aranceles, tras la guerra comercial agudizada en abril pasado por el republicano.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Síguenos como periodicohoyrd

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Donald Trump amenaza con aranceles masivos para China
Donald Trump amenaza con aranceles masivos para China
10 octubre, 2025
China recibe de nuevo a la NBA: un regreso tras seis años de tensiones
China recibe de nuevo a la NBA: un regreso tras seis años de tensiones
10 octubre, 2025
Trump sobre el acuerdo en Gaza: “No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad»
Trump sobre el acuerdo en Gaza: “No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad»
9 octubre, 2025
Lo que dijo Luis Abinader de Donald Trump tras acuerdo de Israel-Hamás que trae paz a Gaza
Lo que dijo Luis Abinader de Donald Trump tras acuerdo de Israel-Hamás que trae paz a Gaza
9 octubre, 2025
Cierre del gobierno de EE.UU.: ¿Qué lo hace tan diferente ahora?
Cierre del gobierno de EE.UU.: ¿Qué lo hace tan diferente ahora?
9 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

50 años de la Asociación de Cosmética con grandes logros

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Empresa familiar celebra sus 50 años de fundación

Momentos mágicos para temporada navideña

Momentos mágicos para temporada navideña

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Atabey, madre de las aguas antes que Dios

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 09 de octubre de 2025

¡Se acabó! Toronto elimina a los Yankees

¡Se acabó! Toronto elimina a los Yankees

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo