Donald Trump amenaza con “castigos” a España

  • EFE
Pedro Sánchez (Fuente externa)

  Washington.- EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer, martes, a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa y aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo “increíblemente irrespetuoso” con la Alianza.

“Creo que es una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en imponerles (a España) un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron, y podría hacerlo. Creo que es increíblemente irrespetuoso”, dijo Trump durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca. Trump, que ya ha manifestado su descontento con el país ibérico en varias ocasiones anteriores, insistió en que está “muy disgustado con España”, ya que es el único que se niega a cumplir con el compromiso del 5 % y se mantiene en dedicar el 2.1 %. “Es el único país que no ha alcanzado el 5 %, todos los demás países de la OTAN lo han alcanzado, y a España le está yendo muy bien a costa nuestra”, advirtió, al tiempo que recordó que España recibe protección “automática” por su ubicación.

El Gobierno español ha restado importancia a la amenaza de represalias comerciales de Trump, y considera que la relación entre ambos países pudo constatarse ayer con el saludo entre Trump y el presidente Pedro Sánchez.

