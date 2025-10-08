Donald Trump anuncia multa para extranjeros que entren ilegalmente a EE. UU.: conoce el monto

El presidente Donald Trump ha promulgado una nueva medida migratoria que establece el cobro de una tarifa de 5.000 dólares para la detención de extranjeros considerados inadmisibles.

La información fue dada a conocer este miércoles por la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, a través de una publicación en sus redes sociales, donde se indica que la disposición se aplicará a cualquier persona de 14 años o más que ingrese ilegalmente a esa nación.

«Esta tarifa es definitiva, no negociable y no puede ser apelada», manifestó la institución.

Finalmente, advirtió que el incumplimiento en el pago acarreará consecuencias financieras adicionales.

