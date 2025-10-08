Donald Trump anuncia multa para extranjeros que entren ilegalmente a EE. UU.: conoce el monto

  • Hoy
Donald Trump anuncia multa para extranjeros que entren ilegalmente a EE. UU.: conoce el monto

El presidente Donald Trump ha promulgado una nueva medida migratoria que establece el cobro de una tarifa de 5.000 dólares para la detención de extranjeros considerados inadmisibles.

La información fue dada a conocer este miércoles por la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, a través de una publicación en sus redes sociales, donde se indica que la disposición se aplicará a cualquier persona de 14 años o más que ingrese ilegalmente a esa nación.

«Esta tarifa es definitiva, no negociable y no puede ser apelada», manifestó la institución.

Finalmente, advirtió que el incumplimiento en el pago acarreará consecuencias financieras adicionales.

Leer más: Evita perder tu visa: alertan sobre bots y falsas promesas de adelanto de citas

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Donald Trump anuncia multa para extranjeros que entren ilegalmente a EE. UU.: conoce el monto
Donald Trump anuncia multa para extranjeros que entren ilegalmente a EE. UU.: conoce el monto
8 octubre, 2025
¿Cómo las energías renovables superaron por primera vez al carbón como principal fuente de electricidad en el mundo?
¿Cómo las energías renovables superaron por primera vez al carbón como principal fuente de electricidad en el mundo?
8 octubre, 2025
El autismo: ¿pa’ cuando?
El autismo: ¿pa’ cuando?
7 octubre, 2025
Trump aseguró que hay una “posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza
Trump aseguró que hay una “posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza
7 octubre, 2025
Donald Trump rompe contacto diplomático con Venezuela: ¿qué implica la decisión?
Donald Trump rompe contacto diplomático con Venezuela: ¿qué implica la decisión?
7 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

40 años de historia en la justicia de innovación

40 años de historia en la justicia de innovación

Las edades y el cáncer

Las edades y el cáncer

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo