Donald Trump aprovecha el “cierre” para los cambios

  • A P
Donald Trump aprovecha el “cierre” para los cambios

Donald Trump (Fuente externa)

WASHINGTON.- AP

El presidente Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, diciendo que planeaba reunirse con el director de presupuesto Russ Vought para hablar sobre recortes de gastos «temporales o permanentes» que podrían establecer una dinámica de perder-perder para los legisladores demócratas.

Trump anunció la reunión en su red social, diciendo que él y Vought determinarían «cuáles de las muchas agencias demócratas» serían eliminadas en una continuación de sus empeños por reducir el gasto federal, amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes «irreversibles» a las prioridades demócratas. La Casa Blanca se negó a comentar sobre el momento o los detalles de la reunión.

Puede leer: Casa Blanca: habrá despidos “inminentes” por el “cierre”

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

El Behemot trumpista
El Behemot trumpista
3 octubre, 2025
Donald Trump aprovecha el “cierre” para los cambios
Donald Trump aprovecha el “cierre” para los cambios
3 octubre, 2025
FIFA no tomará ninguna medida contra Israel
FIFA no tomará ninguna medida contra Israel
2 octubre, 2025
Trump amenaza con eliminar agencias en medio de puja con demócratas por cierre de Gobierno 
Trump amenaza con eliminar agencias en medio de puja con demócratas por cierre de Gobierno 
2 octubre, 2025
Condado en Florida es el primero en nombrar una calle en honor a Charlie Kirk en EEUU
Condado en Florida es el primero en nombrar una calle en honor a Charlie Kirk en EEUU
2 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

Compliance en tiempos de algoritmos

Compliance en tiempos de algoritmos

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo