Donald Trump aprovecha el “cierre” para los cambios

WASHINGTON.- AP

El presidente Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, diciendo que planeaba reunirse con el director de presupuesto Russ Vought para hablar sobre recortes de gastos «temporales o permanentes» que podrían establecer una dinámica de perder-perder para los legisladores demócratas.

Trump anunció la reunión en su red social, diciendo que él y Vought determinarían «cuáles de las muchas agencias demócratas» serían eliminadas en una continuación de sus empeños por reducir el gasto federal, amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes «irreversibles» a las prioridades demócratas. La Casa Blanca se negó a comentar sobre el momento o los detalles de la reunión.