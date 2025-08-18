Donald Trump asegura que Putin va a liberar a más de mil prisioneros “casi de inmediato» como señal de paz

Washington, 18 de Agosto (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, quiere liberar a más de mil prisioneros ucranianos para demostrar que quiere llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania.

“Creo que verán que el presidente Putin quiere algo diferente”, dijo Trump al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al resto de líderes europeos presentes en la reunión en la Casa Blanca.

Y siguió- “Va a haber movimientos realmente positivos. Sé que hay más de 1.000 prisioneros (en Rusia) y sé que va a liberarlos, quizá los liberen muy pronto, casi de inmediato, lo cual me parece excelente».

A principios de agosto, el jefe del grupo negociador de Rusia en Estambul, Vladímir Medinski, denunció que Ucrania había rechazado precisamente la devolución de mil prisioneros.

Lea más: Reunión de Trump y Zelensky en busca del cese de la guerra con Rusia: «Tendremos una trilateral (con Putin)»

Ucrania por su parte acusó al Kremlin de estar intentando utilizar el asunto para aumentar la presión y pidió más transparencia con las condiciones de los prisioneros.

El intercambio de prisioneros ha sido una de las pocas vías diplomáticas que Moscú y Kiev han implementado desde el inicio de la guerra.

En las dos rondas de negociaciones en Estambul, una a mediados de mayo y otra a principios de julio, ambos países acordaron dos rondas de canjes de prisioneros, pero había habido dificultades para poner fecha a un nuevo intercambio.

Eso fue hasta el pasado jueves, un día antes de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, cuando ambas partes intercambiaron 84 presos. EFE

Síguenos como periodicohoyrd