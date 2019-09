Donald Trump despide asesor de Seguridad Nacional John Bolton

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer, martes, el despido fulminante de su polémico asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, después de meses de desacuerdos en temas clave de su política exterior, como Venezuela, Irán, Corea del Norte y Afganistán.

En dos tuits, Trump rompió la relación con uno de los miembros más conocidos y criticados de su equipo, un “halcón” con fama de intervencionista que contribuyó a aumentar las tensiones con Irán y puso a la Casa Blanca en pie de batalla contra lo que definió como una “troika de la tiranía” en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Informé anoche a John Bolton de que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, igual que otros en el Gobierno”, escribió.

“Por ello, le pedí a John su dimisión, que me fue entregada esta mañana. Agradezco mucho a John su servicio. Nombraré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional la próxima semana”, agregó.

Bolton no tardó en dar su versión de lo ocurrido, al afirmar en Twitter- “Ofrecí mi dimisión la pasada noche y el presidente Trump dijo- ‘Hablemos mañana sobre eso'”. El ya exasesor de Seguridad Nacional procedió después a enviar mensajes de texto a numerosos periodistas en Washington, entre ellos uno de los presentadores de la cadena Fox News -la favorita de Trump-, Brian Kilmeade, quien lo leyó en directo- “Me acaba de escribir John Bolton. Dice- ‘Dejemos esto claro, yo renuncié'”.

La cadena de televisión CNN aseguró que Trump y Bolton discutieron este lunes por la noche sobre el plan del presidente de reunirse con líderes talibanes en Camp David (Maryland), una iniciativa que el mandatario canceló finalmente tras un ataque del grupo insurgente en Afganistán. Pero la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, negó que las diferencias sobre Afganistán fueran “la gota que colmó el vaso”, y otro vocero del presidente, Hogan Gidley, dijo a los periodistas que ambos “no coincidían en muchos temas”. La relación entre Trump y Bolton llevaba deteriorándose al menos desde mayo, cuando el presidente dio señales de frustración por la falta de resultados a la hora de derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de que EE.UU. iniciara en enero una campaña internacional para aupar al poder a Guaidó. Bolton argumentó entonces que era normal que la estrategia tardara en dar frutos, pero su constante presión mediante tuits dirigidos al entorno de Maduro transmitían un sentido de urgencia para demostrar a Trump que la táctica podía funcionar. Poco antes de entrar en la Casa Blanca el año pasado, Bolton había abogado por declarar la guerra a Corea del Norte e Irán.