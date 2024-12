El recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ser el centro de atención, esta vez no por sus políticas, sino por su nuevo corte de cabello, que ha generado un aluvión de comentarios en redes sociales.

Los internautas se dividen entre quienes lo consideran un cambio moderno y juvenil, y quienes aseguran que está emulando al empresario Elon Musk.

Trump apareció con un estilo propio de “de galán de telenovela”, con una tonalidad totalmente blanca platinada, dejando atrás los reflejos amarillos, los costados recortados y la parte superior más voluminosa.

Este look no ha pasado desapercibido. Entre los comentarios más destacados se encuentra uno que lo describe como “más joven, listo para liderar y devolver la esperanza a los norteamericanos”. Sin embargo, no faltaron las comparaciones con Musk, etiquetando el corte como “el look de Elon”.

En la plataforma X (anteriormente Twitter), los memes no tardaron en llegar. Algunos usuarios bromearon asegurando que Trump parece un personaje de la serie animada Sonic Boom.

Se recuerda que Trump asumirá nuevamente la presidencia en 2025 tras su contundente victoria en las elecciones del 5 de noviembre. Conquistó los siete estados clave del Colegio Electoral (Georgia, Carolina del Norte, Míchigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Arizona) y logró el respaldo de 77 millones de votantes en el sufragio popular.

