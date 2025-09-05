Donald Trump exhorta a Hungría y Eslovaquia a dejar de comprar petróleo ruso

El presidente estadounidense dio este toque de atención durante la reunión en París de la “coalición de voluntarios” de Ucrania del jueves que incluyó una llamada a la Casa Blanca. Donald Trump considera que, con ese dinero, Moscú financia su guerra contra Kiev.

Según informó la agencia de noticias Reuters citando a un funcionario de la Casa Blanca, Trump subrayó que Rusia recibió1.100 millones de euros de ingresos gracias a la venta de combustible a la Unión Europea en el último año. También hizo referencia a China, aliado de Rusia, y emplazó a los europeos a presionar más a Pekín.

El propio presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, dijo en rueda de prensa este jueves que Trump estaba “muy descontento” con Hungría y Eslovaquia por continuar con sus compras de combustibles fósiles rusos.

Los dos países son miembros de la Unión Europea que prohibió la importación de petróleo ruso en diciembre de 2022. Entonces, estos dos países lograron una exención porque su seguridad energética depende del crudo ruso.

Un conducto que conecta Rusia con Europa central 

Cortar el suministro que llega de Rusia por el oleoducto de Druzhba sería un golpe mortal al suministro eléctrico e implicaría una subida de precios. Por el momento no hay alternativas viables al crudo ruso por motivos logísticos y económicos. 

A las instalaciones heredadas de la era soviética, se une el hecho de que estos países no tienen salida al mar por lo que dependen de este conducto que une Rusia con Europa Central.

Budapest y Bratislava se han quejado ante la Comisión Europea por los ataques de Ucrania al oleoducto de Druzhba que ha provocado la interrupción temporal de petróleo. (con AFP)

