Donald Trump militariza ciudad de Portland

  • EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras habla en la ONU. AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado su decisión de desplegar las tropas y su autorización al uso de la «fuerza total» en Portland, en el estado de Oregon.

«A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos», escribió Trump en su red social, Truth Social.

Este es el cuarto despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregon son demócratas y habían rechazado el despliegue de las tropas.

¿Por qué Trump envía tropas a Portland?

El mandatario ha tomado esta decisión después de varias jornadas de protestas frente un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que se ha ido dando según algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista.

Trump decide desplegar tropas en la ciudad de Portland
Fotografía de archivo de una marcha en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). EFE/Mattie Neretin

Precisamente en Portland se fundó Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad.

La decisión en la ciudad de Oregon puede haber estado motivada también por el tiroteo ocurrido esta semana en Dallas (Texas) contra un centro de ICE que dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos.

El director del FBI, Kash Patel, compartió una foto en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul ‘ANTI-ICE’, asegurando que se había encontrado en el lugar de los hechos.

Tras esto, Trump acusó a los demócratas de estar alentando un retórica contras las autoridades migratorias.

Portland era una de las ciudades estadounidenses señaladas como posible destino de las tropas, así como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), San Francisco (California), Nueva Orleans (Luisiana) o St. Louis (Misuri), todas gobernadas por demócratas.

EFE

EFE

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Esperando el informe

Esperando el informe

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

La Página. Viernes 26 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 26 de septiembre de 2025

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

