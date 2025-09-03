Donald Trump: “Venezuela está creándonos un tremendo problema…no lo vamos a consentir»

Washington, 3 de Septiembre (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela creó a Estados Unidos un “tremendo problema” con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió- “no vamos a consentirlo más”, y los supuestos narcotraficantes que mataron ayer “no lo van a volver a hacer».

“Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente, pero han causado un problema tremendo”, aseguró Trump ante los periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario fue preguntado por el “ataque letal” que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en aguas del de Marzo Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua en la que fallecieron once “narcoterroristas».

“En el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente”, dijo Trump sobre la embarcación atacada.

Puede leer: Venezuela acusa a EE.UU. de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe

«No lo volverán a hacer. Y creo que muchas otras personas tampoco lo harán (el transporte de drogas). Cuando vean ese video, van a decir- ‘Mejor no hacemos esto’”, prosiguió el presidente estadounidense. Y aseguró- “Tenemos que proteger a nuestro país, y lo vamos a hacer. Venezuela es muy mal actor».

“No vamos a tolerarlo más. Venezuela es unos de los peores actores en todo el grupo, y tenemos un grupo de actores bastante malos ya”, añadió.

Trump aseguró este martes que la embarcación que, según dijo transportaba drogas, había sido abatida y compartió un video del Comando Sur del Ejército estadounidense en el que se observaba como atacaban a la embarcación, una pequeña lancha. EE.UU. está llevando a cabo un despliegue militar en el mar Caribe sin precedentes para combatir el tráfico de drogas, algo que normalmente se aborda con cooperación de inteligencia con autoridades locales o intervención no letal de la Guardia Costera. EFE

