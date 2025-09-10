Donald Trump y primer ministro de Portugal hablan sobre tragedia en Lisboa que dejó muertos y heridos

  • EFE
Primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. Foto/AP

Lisboa, 10 de Septiembre (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), anunció este miércoles que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien transmitió su solidaridad por el accidente del funicular en Lisboa, donde 16 personas murieron y 23 sufrieron heridas hace hoy una semana.  

Montenegro dijo en su cuenta de X que habló con Trump en el marco de la alianza entre ambos países y las relaciones bilaterales- “Ambos vemos muchas oportunidades para estrechar los vínculos económicos, políticos y culturales entre EE.UU. y Portugal”, remarcó.  

“Agradecí conmovido -agregó- la solidaridad que el presidente Trump transmitió por la tragedia del Elevador da Glória».  

Actualmente Montenegro se encuentra en una gira asiática que lo ha llevado a China y a la región administrativa especial de Macao (antigua colonia portuguesa) y cuya próxima parada será Japón.  

Una estadounidense falleció en el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), como se conoce el funicular que descarriló el pasado 3 de septiembre en Lisboa por el fallo de un cable, de acuerdo a la investigación preliminar. EFE

