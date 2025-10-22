Doncic contra Curry, un duelo de titanes, inaugura el inicio de la temporada de los Lakers

El duelo estelar entre Luka Doncic y Stephen Curry encendió este martes el centro de Los Ángeles para dar la bienvenida a la temporada de la NBA, que arranca con el cruce entre los Lakers y los Golden State Warriors.

Sin LeBron James, quien se pierde al menos los dos primeros partidos por problemas de ciática, el estadio Cryto.com Arena, situado en el centro de la ciudad californiana, congregó a una marea de aficionados orgullosos de la estrella eslovena, portando su camiseta con el dorsal 77.

«Que no juegue LeBron es una lástima, pero no nos impedirá ganar», dijo a EFE un joven aficionado que portaba, de hecho, la camiseta de James.

El joven iba acompañado de un compañero de facultad que nació en la Bahía de San Francisco y que portaba la camiseta del equipo rival.

Y es que los seguidores de los Warriors también se hicieron notar en las afueras del estadio, sobre todo con la camiseta de la estrella Curry.

Seguir leyendo: Towns y Horford serán claves en sus equipos

La fiebre por el arranque de la temporada de la NBA recorría cada rincón del complejo deportivo, con los seguidores formando largas colas para tomarse una fotografía con la icónica estatua de la leyenda angelina, Kobe Bryant, rindiendo tributo a la historia del baloncesto.

El duelo marca un cambio generacional para los Lakers, con la llegada de Doncic, quien sin LeBron deberá mantener el timón del equipo para hacer frente a la dinastía sólida con Curry y lograr el objetivo de coronar la NBA.