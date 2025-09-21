Cada inicio de año trae consigo entusiasmo, listas, promesas y la sensación de que todo es posible. Sin embargo, con el paso de los meses, la rutina, las obligaciones y los imprevistos suelen relegar esos propósitos que nos parecían tan claros en enero. Hoy, en septiembre, la pregunta es inevitable: ¿recuerdas dónde dejaste tus propósitos al iniciar el 2025?

Haciendo un balance realista

El año todavía no termina, pero sí nos da la oportunidad de evaluar.

– ¿Qué metas cumpliste?

– ¿Cuáles siguen en proceso?

– ¿Y cuáles olvidaste por completo?



No se trata de culparte, sino de reconocer el camino recorrido. Tal vez iniciaste con un plan de lectura, una rutina de ejercicios o un proyecto profesional. Puede que no hayas llegado al 100%, pero los avances parciales también cuentan: cada paso suma.

La oportunidad de redefinir

Aún quedan tres meses por delante. Lejos de ser poco tiempo, es el espacio perfecto para encaminarte. Piensa:

– ¿Qué propósito sigue teniendo sentido hoy?

– ¿Qué meta ya no resuena contigo y merece ser reemplazada?

– ¿Qué hábito pequeño podrías implementar desde ahora para cerrar el año con orgullo?



Redefinir no es fracasar, es ajustar tu brújula personal para mantener la coherencia con lo que realmente quieres.

El rediseño de tu propósito

Un propósito auténtico no se mide en checklists interminables, sino en aquello que te impulsa cada día. Pregúntate:

– ¿Lo que hago me acerca a la vida que deseo?

– ¿Estoy invirtiendo mi energía en lo que tiene sentido para mí?

– ¿Qué pequeña acción de hoy puede transformar mi mañana?



Recuerda que la grandeza no siempre está en grandes cambios, sino en constancia. Una decisión diaria, sostenida durante tres meses, puede marcar más que un intento gigante.

Cierra el 2025 con la satisfacción de haber tomado acción, no con la excusa de que el tiempo no alcanzó. El año aún tiene capítulos por escribir, y tú eres el autor de los próximos párrafos.