¿Dónde dejaste tus propósitos al iniciar el 2025?

¿Dónde dejaste tus propósitos al iniciar el 2025?

Cada inicio de año trae consigo entusiasmo, listas, promesas y la sensación de que todo es posible. Sin embargo, con el paso de los meses, la rutina, las obligaciones y los imprevistos suelen relegar esos propósitos que nos parecían tan claros en enero. Hoy, en septiembre, la pregunta es inevitable: ¿recuerdas dónde dejaste tus propósitos al iniciar el 2025?

Puede leer: Las causas ocultas detrás de los infartos en adultos jóvenes que alarman a los médicos

Haciendo un balance realista

El año todavía no termina, pero sí nos da la oportunidad de evaluar.
– ¿Qué metas cumpliste?
– ¿Cuáles siguen en proceso?
– ¿Y cuáles olvidaste por completo?

No se trata de culparte, sino de reconocer el camino recorrido. Tal vez iniciaste con un plan de lectura, una rutina de ejercicios o un proyecto profesional. Puede que no hayas llegado al 100%, pero los avances parciales también cuentan: cada paso suma.

La oportunidad de redefinir

Aún quedan tres meses por delante. Lejos de ser poco tiempo, es el espacio perfecto para encaminarte. Piensa:
– ¿Qué propósito sigue teniendo sentido hoy?
– ¿Qué meta ya no resuena contigo y merece ser reemplazada?
– ¿Qué hábito pequeño podrías implementar desde ahora para cerrar el año con orgullo?

Redefinir no es fracasar, es ajustar tu brújula personal para mantener la coherencia con lo que realmente quieres.

El rediseño de tu propósito

Un propósito auténtico no se mide en checklists interminables, sino en aquello que te impulsa cada día. Pregúntate:
– ¿Lo que hago me acerca a la vida que deseo?
– ¿Estoy invirtiendo mi energía en lo que tiene sentido para mí?
– ¿Qué pequeña acción de hoy puede transformar mi mañana?

Recuerda que la grandeza no siempre está en grandes cambios, sino en constancia. Una decisión diaria, sostenida durante tres meses, puede marcar más que un intento gigante.

Cierra el 2025 con la satisfacción de haber tomado acción, no con la excusa de que el tiempo no alcanzó. El año aún tiene capítulos por escribir, y tú eres el autor de los próximos párrafos.

Wendy Berroa Hernández

Wendy Berroa Hernández

Soy una seguidora del "buen gusto" que tiene licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UASD. Con Maestría en Comunicación Corporativa, APEC. Además, tengo estudios en Ceremonial y Protocolo institucional, Técnico Profesional en Ceremonial y Protocolo, Inst. 173 Argentina.
También, cuento con algunos diplomados en Relaciones Públicas; Marketing digital y redes sociales; locución, entre otros.

Publicaciones Relacionadas

¿Dónde dejaste tus propósitos al iniciar el 2025?
¿Dónde dejaste tus propósitos al iniciar el 2025?
21 septiembre, 2025
Diseña tu propio plan nutricional
Diseña tu propio plan nutricional
10 enero, 2025
Tiempo de volver a las actividades laborales
Tiempo de volver a las actividades laborales
9 enero, 2025
Comienza el año con buen pie: Pequeños cambios para un gran impacto en tu salud
Comienza el año con buen pie: Pequeños cambios para un gran impacto en tu salud
7 enero, 2025
Descaro e impotencia
Descaro e impotencia
6 enero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Los psiquiatras avanzan…

Los psiquiatras avanzan…

Tasa del dólar se ajusta: nueva cotización oficial para este 19 de septiembre

Tasa del dólar se ajusta: nueva cotización oficial para este 19 de septiembre

Un gringo aplatanado

Un gringo aplatanado

Mauricio Vs Bameso apertura hoy en el Prudential Center, EU

Mauricio Vs Bameso apertura hoy en el Prudential Center, EU

Edición impresa, sábado 20 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 20 de septiembre de 2025

Nileny Dippton en la piel de Anacaona

Nileny Dippton en la piel de Anacaona

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo