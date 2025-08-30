¿Dónde está el joven desaparecido en Sosúa? Búsqueda continúa

Un jovencito de apenas 17 años está desaparecido desde hace cuatro días, tras salir a pescar a bordo de una embarcación artesanal que partió desde Sosúa, Puerto Plata.

El nombre se omite por tratarse de un menor, y su búsqueda, llevada a cabo por la Armada Dominicana, se extiende desde Sosúa, Puerto Plata, hasta las costas de Montecristi, informa la institución.

La Armada comunicó que la embarcación en la que el menor salió a pescar el pasado 26 de agosto fue encontrada a la deriva. La institución mantiene la esperanza de que el jovencito sea encontrado con vida, por lo que ha intensificado su búsqueda.

Participan además unidades de Auxiliares Navales Dominicanos, pescadores de Sosúa y Puerto Plata, y helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana.

De acuerdo con la Armada Dominicana, el menor salió en la embarcación sin contar con la autorización ni el despacho correspondiente.

Se informó que el comandante general de la Armada, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, dispuso la integración de la mayor cantidad de unidades navales posibles, con la esperanza de que el jovencito sea hallado con vida.