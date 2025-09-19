¿Dónde está hoy la tormenta Gabrielle?

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que, a las 7:00 de la mañana de este viernes, el centro de la tormenta tropical Gabrielle se localizaba próximo a la latitud 22.0 norte y longitud 55.0 oeste, a unos 870 kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores.

«La tormenta tropical se mueve hacia oeste/noroeste a unos 19 km/h y se espera que tenga un giro gradual hacia el nordeste para esta noche», comunicó Indomet.

La institución agregó que los vientos máximos sostenidos del fenómeno meteorológico se mantienen cerca de 85 km/h, con ráfagas superiores.

«Se pronostica un fortalecimiento gradual y se espera que Gabrielle se convierta en huracán para el domingo. La presión mínima central es de 1004 milibares», dijo.

De igual forma, el Indomet destacó que, a pesar de la posición geográfica y de las trayectorias previstas, mantiene un seguimiento continuo de este sistema meteorológico.

Informe del tiempo

En su informe del tiempo, la entidad notificó que desde las primeras horas de la mañana se registran aguaceros con tronadas ocasionales en localidades cercanas al litoral costero caribeño y en el noreste del país, incluyendo provincias como La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona y Pedernales, entre otras, producto del paso de una onda tropical y la incidencia de una vaguada en altura.

«En horas de la tarde y primeras de la noche, se esperan desarrollos nubosos importantes que producirán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversos sectores de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, San José de Ocoa, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales», pronunció.