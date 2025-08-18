¿Dónde está localizado el huracán Erin este lunes?

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó la mañana de este lunes que el huracán Erin, el cual alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúa alejándose de la República Dominicana.

«A las 7:00 am, el huracán Erín se ubicaba cerca de la latitud 23.0 norte y longitud 70.4 oeste, esto es a unos 170 km al nor/noreste de la Isla Gran Turk, sus vientos máximos nuevamente han aumentado a 215 kph, categoría 4, de acuerdo a la Escala de Intensidad de Huracanes Saffir-Simpson, y se mueve hacia el noroeste a unos 20 kph», manifestó Indomet.

La institución explicó que los vientos con fuerza de huracán se extienden a unos 130 kilómetros del centro de Erin, mientras que los de tormenta abarcan un radio aproximado de 370 kilómetros. No obstante, advirtió que durante el transcurso del día se mantendrán ráfagas de viento sobre gran parte del país.

Asimismo, reportó la presencia de olas anormales y rompientes que superan los 9 pies de altura en localidades costeras de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata. Aunque el oleaje comienza a disminuir de manera gradual, la institución reiteró su llamado a que todas las embarcaciones en la costa Atlántica permanezcan en puerto.

Incidencia en el país

A pesar de que el huracán Erin se aleja, sus bandas nubosas continúan incidiendo sobre el territorio dominicano, generando nublados y lluvias de variada intensidad, principalmente en las regiones norte, noreste, este y suroeste.

De a cuerdo con el Indomet, se han reportado lluvias significativas en provincias como: Cabrera (María Trinidad Sánchez), Sabana de la Mar (Hato Mayor), Arroyo Barril (Samaná), Punta Cana, Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago, entre otras.

«Los modelos de precipitaciones muestran acumulados entre 40 y 60 milímetros durante las próximas 24 a 48 horas, pudiendo ser superiores en algunos puntos aislados del territorio nacional», comunicó.

