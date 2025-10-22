¿Dónde llovió más? acumulados en el Gran Santo Domingo este martes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles los sectores del Gran Santo Domingo que han registrado mayores acumulados de lluvia en las últimas 24 horas, en medio de los efectos de la tormenta tropical Melissa, que según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) podría convertirse este jueves en huracán categoría 1.

Los sectores más afectados fueron:

  • Centro de los Héroes (EMA): 85.4 mm
  • Los Cacicazgos (EMA): 81.8 mm
  • Santo Domingo Este: 70.0 mm
  • San Antonio (EMA): 67.3 mm
  • Prolongación 27 de Febrero (EMA): 64.4 mm
  • Jardín Botánico Nacional: 64.2 mm
  • Ensanche Paraíso (EMA): 62.2 mm
  • El Factor (EMA): 59.7 mm
  • Bella Vista (EMA): 57.9 mm
  • Parque Industrial Itabo (EMA): 57.2 mm
  • Oviedo: 56.4 mm

El meteorólogo de Indomet, Wagner Rivera, precisó que aunque este miércoles las lluvias no se esperan con la misma intensidad, para el jueves se prevé un aumento considerable de las precipitaciones en la capital y otras zonas del país.

Provincias en alerta

Alerta roja:

Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Lea más: La incertidumbre sobre el rumbo de Melissa preocupa al COE: ¿Podría alargarse su paso por el país?

Alerta amarilla:

La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata e Independencia.

Alerta verde:

María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Samaná y Santiago.

